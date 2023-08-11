Daihatsu презентовали электрический фургон с футуристическим дизайном (видео)

Фургон Daihatsu Vizion-F предназначен для коммерческих перевозок. Модель основана на Daihatsu Gran Max Van, который пользуется большим спросом в Индонезии.

На Международном автосалоне Gaikindo в Индонезии показали футуристичный концепт-кар Daihatsu Vizion-F. Этот автомобиль вдохновлен моделью Gran Max. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Daihatsu Vizion-F получил минималистичный дизайн с элементами футуристичного стиля. Фургон окрашен в серый цвет.

Спереди расположены узкие фары. Они соединены черной глянцевой полосой с названием модели.

Сзади установлены узкие фонари, которые также соединены глянцевой полосой. Внешний вид авто дополняют необычные аэродинамичные колесные диски.

Сзади находятся узкие фонари Фото: Скриншот

Концепт-кар призван продемонстрировать "новые возможности электрификации коммерческого транспорта". Он может стать прообразом для новой модели, которая появится на рынке Индонезии в будущем.

Фургон разработала компания Astra Daihatsu Motor на базе модели Gran Max Van. Тем не менее оба автомобиля имеют множество внешних и внутренних отличий.

В интерьере находится большой горизонтальный мультимедийный дисплей. Также внутри можно найти цифровую панель приборов. Предусмотрено и несколько мест для хранения вещей.

В интерьере расположили большой мультимедийный дисплей Фото: Скриншот

Подробности о силовой установке не раскрываются. Дату выхода подобной модели на рынок также держат в секрете.

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