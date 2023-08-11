В Украине разрешили временно изымать автомобили без понятых: первые подробности

Сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку во время составления акта досмотра и временного задержания авто. Также Кабмин расширил перечни оснований для временного задержания автомобилей.

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили разрешили изымать без понятых. Об этом сообщили постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В Порядок временного задержания сотрудниками подразделений Национальной полиции Украины транспортных средств и их хранение и в Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств внесли изменения. Были расширены перечни оснований для временного задержания автомобилей и их доставка на специальную площадку.

Также Кабмин разрешил составлять акты досмотра и временно задерживать транспортные средства без присутствия понятых. Тем не менее сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку.

Напомним, что транспортное средство задерживается на срок до решения дела об административном правонарушении, но не более чем на 3 дня с даты такого задержания. Срок задержания считается с момента составления акта осмотра и задержания, а срок хранения — с момента доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине заработала услуга бронирования номеров транспортных средств.