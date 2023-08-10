В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены
Полиция возобновила работу 31 камеры автофиксации и установила 19 новых комплексов. Они заработали как в населенных пунктах, так и на трассах.
Патрульная полиция Украины усиливает контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах. С сегодняшнего дня заработали 50 камер автоматической фотофиксации. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, полиция восстановила работу 31 комплекса автофиксации, отключенного в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. Кроме того, установлены 19 новых камер.
Как и прежде, Патрульная полиция не делает секрета из расположения камер автофиксации — их адреса уже опубликованы. Они расположены как на улицах в населенных пунктах, так и на трассах.
Где появились новые камеры автофиксации в Украине:
г. Бердичев
- ул. Одесская, 27, по направлению к ул. Волочаевской.
г. Кривой Рог
- Никопольское шоссе, 22, по направлению к ул. 21-й бригады Национальной гвардии;
- Никопольское шоссе, 22, по направлению к Днепровскому шоссе.
г. Сумы
- ул. Харьковская, 111, по направлению к ул. Войска Запорожского.
г. Ужгород
- ул. Минайская, 8, по направлению к ул. Антона Макаренко;
- ул. Минайская, 24, по направлению к просп. Свободы.
г. Черновцы
- просп. Независимости, 125, по направлению к ул. Героев Майдана;
- просп. Независимости, 94, по направлению к ул. Небесной сотни;
- ул. Героев Майдана, 160, по направлению к ул. Александра Щербанюка;
- ул. Галицкий шлях, 46-В, по направлению к ул. Клубная;
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 по направлению к Черновицкой объездной дороге.
Винницкая область
- на 491 км+090 автодороги М-30 по направлению к г. Умань;
- на 490 км+890 автодороги М-30 по направлению к г. Винница.
Закарпатская область
- на 2 км+395 автодороги Н-09 по направлению к с. Верхний Коропец;
- на 7 км+734 автодороги М-08 по направлению к ул. Доманинской.
Тернопольская область
- на 328 км+315 автодороги М-19 по направлению к г. Тернополь;
- на 268 км+641 автодороги М-19 по направлению к г. Кременец;
- на 158 км+740 автодороги М-30 по направлению к пгт Великие Борки.
Черновицкая область
- на 100 км+356 автодороги Р-62 по направлению к г. Сторожинец.
Камеры автофиксации, возобновившие работу:
г. Винница
- проспект Юности, 46, по направлению к ул. Келецкой.
г. Львов
- улица Шевченко, 313, по направлению к ул. Ивана Величковского.
г. Хмельницкий
- Винницкое шоссе, 8/1, по направлению к ул. Молдавской;
- просп. Мира, 65, по направлению к Староконстантиновском шоссе.
г. Сумы
- ул. Харьковская, 96, по направлению к ул. Сергея Табалы;
- ул. Героев Сумщины, 10, по направлению к ул. Кустовской;
- ул. Героев Сумщины, 27, по направлению к пл. Независимости;
- ул. Героев Крут, 20, по направлению к ул. Ивана Харитоненко.
Житомирская область
- на 127 км+246 автодороги М-06 по направлению к г. Киев;
- на 230 км+853 автодороги М-06 по направлению к г. Ровно.
Ивано-Франковская область
- на 240 км+283 автодороги Н-09 по направлению к ул. Грушевского.
Киевская область
- на 21 км+730 автодороги М-06 по направлению к с. Капитановка;
- на 21 км+810 автодороги М-06 по направлению к г. Киев;
- на 66 км+250 автодороги М-06 по направлению к г. Житомир;
- на 24 км+400 автодороги М-05 по направлению к с. Вита-Почтовая;
- на 24 км+700 автодороги М-05 по направлению к пгт Глеваха;
- на 15 км+250 автодороги М-05 по направлению к г. Киев;
- на 15 км+740 автодороги М-05 по направлению к с. Вита-Почтовая;
- на 9 км +784 автодороги Р-01 по направлению к г. Киев;
- на 9 км +994 автодороги Р-01 по направлению к г. Обухов;
- на 49 км+150 автодороги М-03 по направлению к г. Харьков;
- на 37 км+700 автодороги М-07 по направлению к пгт Ворзель.
Кировоградская область
- на 248 км+169 автодороги М-05 по направлению к г. Одесса.
Львовская область
- на 555 км+730 автодороги М-06 по направлению к г. Львов;
- на 555 км+662 автодороги М-06 по направлению к с. Красив;
- на 439 км+352 автодороги М-06 по направлению к ул. Победы;
- на 541+296 автодороги М-06 по направлению к г. Камянополь;
- на 16 км+153 автодороги М-11 по направлению к г. Львов;
- на 21+671 автодороги М-10 по направлению к г. Львов.
Одесская область
- на 465 км+483 автодороги М-05 по направлению к г. Киев.
Черниговская область
- на 11 км+903 автодороги Н-27 по направлению к ул. г. Мена.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине упростили процедуру регистрации автомобилей.
Также мы писали, что в Киеве появились необычные светофоры для велоспедистов.