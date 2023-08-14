Шумит как Shahed: у украинца конфисковали слишком громкий мотоцикл (видео)

Житель Черниговщины ездил в комендантский час на мотоцикле без глушителя и осветительных приборов. Его байк конфисковали и передадут полиции.

В Украине начали бороться со слишком громким транспортом. В Ичнянской громаде Черниговской области был конфискован мотоцикл без глушителя, пугавший по ночам местных жителей. Об этом написал в Facebook староста села Иржавец Сергей Сирота.

По его словам, мотоцикл без выхлопной системы своим звуком напоминает дроны Shahed-136. Неудивительно, что местные жители пугались, а потому обратились в полицию и к старосте, чтобы те приняли меры. Конфискованный байк передадут полиции.

Владелец мотоцикла Сергей Чмырь нередко нарушал комендантский час и ездил по селам Иржавец, Гужевка и Парафиевка в темное суток без каких-либо осветительных приборов. Мотоцикл не имеет номеров, шлема у байкера также не было. Видео с его "покатушками" неоднократно появлялись в соцсетях.

На многократные замечания мотоциклист не реагировал. Сергей Сирота также намекнул, что байкер мог употреблять алкоголь и легкие наркотики.

"К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец. И хочу предупредить всех, кто нарушает ПДД, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине — мы не позволим этого делать", — подчеркнул староста Иржавца.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют активно бороться со слишком громкими авто и мотоциклами.

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