Культовая капсула времени: обнаружен 17-летний спорткар Mitsubishi в состоянии нового авто

Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition оснащен 295-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 6,3 секунды. Заряженный седан проехал всего 3700 км за 17 лет.

На аукцион Bring a Trailer выставили Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition 2006 года выпуска. Пробег спорткара составляет всего 3700 км. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition был куплен нынешним владельцем в июле 2023 года. Теперь спорткар снова выставлен на продажу.

Седан окрашен в черный цвет Tarmac Black. Внешний вид дополняют 17-дюймовые колесные диски BBS Diamond Black, которые обуты в шины Yokohama Advan A-046.

На седан установлены 17-дюймовые колесные диски BBS Фото: Bring a Trailer

Автомобиль отличается наличием легкого алюминиевого капота и заднего антикрыла из карбона. Также пакет Special Edition включает алюминиевую панель крыши и ксеноновые фары.

Антикрыло изготовлено из углеродного волокна Фото: Bring a Trailer

В интерьере размещены спортивные передние сиденья Recaro с отделкой из черной кожи и алькантары. Также в салоне присутствуют вставки из карбона. В список оснащения входят кондиционер, алюминиевые педали и стереосистема с CD-приводом.

В интерьере размещены спортивные передние сиденья Recaro Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель 4G63 мощностью 295 л.с. и 366 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 242 км/ч.

Торги за Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition заканчиваются через несколько часов. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 67 тысяч долларов.

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