В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото)

Украинский квадроцикл Crafter HIMAKS может перевозить до 300 кг груза и обладает запасом хода в 150 км. Его стоимость стартует с 400 000 гривен.

В Киеве разработан военный электрический квадроцикл Crafter HIMAKS. Он уже запущен в производство и пять таких аппаратов уже отправлены на фронт. Об этом сообщает сайт dev.ua.

Стоимость квадроцикла — от 400 000 гривен Фото: dev.ua

HIMAKS презентовали на выставке iForum. Он назван в честь основателя компании Максима Гузя. Электрический квадроцикл предназначен для перевозки различных грузов и эвакуации раненых с поля боя (для этого сзади раскладывается платформа для носилок).

Запас хода составляет 150 км Фото: dev.ua

У Crafter HIMAKS мощная подвеска c регулируемыми амортизаторами, дисковые тормоза и внедорожные шины. Грузоподъемность составляет 300 кг – можно перевозить до трех человек.

Квдароцикл получил цифровой щиток приборов Фото: dev.ua

Запас хода Crafter HIMAKS достигает 150 км. Украинский квадроцикл оснащен двумя аккумуляторными батареями LG, которые выполнили быстросъемными – при надобности их можно извлечь всего за 15-20 секунд. За час зарядки запас хода прибавляет 35 км.

На данный момент выпускают по несколько Crafter HIMAKS в месяц, однако в перспективе объемы ежемесячного производства квадроциклов планируют довести до 100 единиц.

Квадроцикл способен перевозить раненых на носилках Фото: dev.ua

Цена Crafter HIMAKS стартует примерно с 400 000 гривен и зависит от комплектации. Топовый украинский квадроцикл с крышей и прицепом обойдется в 440 000 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы наладили выпуск электровелосипедов для ВСУ.

Также мы писали, что для защитников Украины создали и электрический багги.