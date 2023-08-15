В США беспилотные такси образовали большие пробки из-за сбоя в системе (видео)

Беспилотные такси перекрыли проезды по нескольким улицам Сан-Франциско. Местные жители недовольны тем, что компания получила разрешение на круглосуточную работу своих автомобилей.

В Сан-Франциско беспилотные такси Cruise заблокировали несколько улиц из-за ошибки в системе. Компания уже принесла публичные извинения за неудобства. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Компания Cruise недавно получила разрешение на круглосуточную работу своих беспилотных такси во всех районах Сан-Франциско. Многие местные жители и часть городских властей выступали против этого решения.

Несколько автомобилей Cruise остановились на Грант-авеню. Это улица с односторонним движением, поэтому вскоре после этого образовалась большая пробка и водителям пришлось ехать по другой улице.

Также беспилотные такси перекрыли проезды по Коламбус-авеню и Вальехо-стрит. Водители-операторы пытались исправить ситуацию, но управление автомобилями было недоступна из-за перегрузки сотовой сети.

В Cruise извинились перед жителями Сан-Франциско и пообещали расследовать инцидент. В компании заявили, что собираются создать собственную сеть сотовой связи, чтобы водители-операторы всегда имели доступ к автомобилям.

Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии проголосовала за разрешение Cruise и Waymo расширить свои услуги по всему Сан-Франциско. Городские власти выступали против этого решения, посчитав технологию несовершенной.

Несколько месяцев назад в интернете появилась группа пользователей Safe Street Rebel. Эти люди борются с беспилотными автомобилями Cruise, которые активно тестируются на улицах Сан-Франциско.

Ранее Фокус сообщал, что в Сан-Франциско два беспилотных такси Cruise заблокировали проезд по улице из-за непогоды.