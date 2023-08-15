В Украине обнаружен очень редкий электрокар 1992 года с деталями от "Икаруса" (фото)

Электромобиль Puli 2e выпускали в Венгрии с 1991 по 1996 годы. Двухместное городское авто достигает всего 2,45 м в длину и весит 750 кг.

Во Львове выставлен на продажу настоящий раритет – электромобиль Puli Ktf-2e 1992 года. Модель является очень редкой даже у себя на родине в Венгрии. Информация о ней появилась на Auto.ria.

Авто оснащено 10-сильным мотором Фото: auto.ria.com

Puli Ktf-2e можно назвать предтечей современных городских электромобилей. Венгерский электрокар презентовали в 1991 году и выпускали небольшими сериями до 1996 года. В Украине зарегистрировано только два таких авто.

Двухместный электромобиль Puli 2e по размерам сопоставим со Smart – достигает 2,45 м в длину, 1,4 м в ширину и 1,4 м в высоту. Масса составляет всего 750 кг.

Фонари позаимствованы у автобуса Ikarus Фото: auto.ria.com

Угловатый кузов Puli 2e выполнен из стеклопластика, а фонари и стекла позаимствованы у венгерского автобуса Ikarus. Кроме того, в конструкции есть детали от Skoda, Fiat 126 и Lada.

Электромотор мощностью 10 л. с. (7 кВт) разгоняет городской электромобиль до 60-70 км/ч. Оригинальный Puli 2e был оснащен свинцовыми аккумуляторами и мог проехать 80-100 км без подзарядки.

Фото: auto.ria.com

Конкретно у этого авто установлена более современная литий-ионная батарея, поэтому запас хода вырос до 120-150 км. За электромобиль с пробегом 150 000 км просят $5000.

Вполне возможно, что Puli Ktf-2e – самый старый электромобиль в Украине из выпускавшихся серийно моделей. Впрочем, это не единственный винтажный электрокар в нашей стране – есть еще Citroen Saxo Electrique 2000 года.

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