Гость из прошлого: в Украине заметили роскошный седан Jaguar 80-х (фото)
Седан Jaguar XJ6 выпускался с 1986 по 1994 год. Автомобиль оснащен 226-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 9 секунд.
В Киеве заметили роскошный седан Jaguar XJ6 1988 года выпуска. Автомобиль получил некоторые внешние детали от Daimler Double Six. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Jaguar XJ6 в кузове XJ40 выпускался с 1986 по 1994 год. Это была базовая модель премиального седана в линейке бренда.
Внешне отличить базовые версии Jaguar XJ6 можно по двойным круглым фарам спереди. Самые дорогие модификации получили прямоугольные блоки фар.
Этот Jaguar XJ6 окрашен в темно-синий цвет. Внешний вид дополняет обилие хромированных деталей, включая решетку радиатора и окантовку переднего и заднего бамперов.
Также на седан установили некоторые модификации от топовой версии Daimler Double Six. Они придают автомобилю уникальный внешний вид.
Седан обладает роскошным интерьером с отделкой из кожи и дерева. В 1980-х на этом автомобиле часто ездили высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
Под капотом расположен 4,0-литровый двигатель мощностью 226 л.с. и 377 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 219 км/ч.
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