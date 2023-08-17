Быстрый разгон и запас хода 547 км: показали стильного конкурента Tesla Cybertruck (фото)

Fisker Alaska поступит в производство уже в 2025 году по цене от 45 400 долларов. Электропикап получит множество уникальных функций и сможет разгоняться до сотни за 4 секунды.

Американская компания Fisker показала инновационный электрический пикап Alaska. Модель получит большой запас хода и множество уникальных функций. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Fisker Alaska обладает стильным дизайном с узкими передними фарами. Спереди есть дополнительная светотехника, которая может пригодиться на бездорожье.

Сзади размещены узкие фонари, которые объединены в один блок. На крыше разместили спойлер и рейлинги.

Сзади установлены узкие фонари Фото: Fisker

Также пикап отличается большим грузовым отсеком. Предусмотрена и "перегородка Гудини", которая позволяет расширить грузовое пространство с 1372 до 2286 мм. Задние сиденья складываются в специальный отсек.

Fisker Alaska достигает в длину 5304 мм. Он короче, чем Tesla Cybertruck и Rivian R1T, но предлагает больше уникальных функций. Среди них один из самых больших подстаканников в автоиндустрии, держатель для ковбойской шляпы, поднос для переднего пассажира, а также отсек для хранения фонарика, ручек и перчаток.

Внутри можно найти самый большой подстаканник в автоиндустрии Фото: Fisker На потолке предусмотрен держатель для ковбойской шляпы Фото: Fisker

Fisker Alaska оснастят различными электрическими силовыми установками. Они позволят пикапу разгоняться от 0 до 100 км/ч от 4 до 7,3 секунды в зависимости от модификации.

Пикап будет поставляться с двумя аккумуляторными батареями емкостью 75 или 113 кВт⋅час на выбор. Они обеспечат запас хода от 370 до 547 км на одном заряде.

Ожидается, что начальная цена Fisker Alaska составит 45 400 долларов. Производство электрического пикапа начнется в первом квартале 2025 года.

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