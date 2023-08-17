Lexus на минималках: Chery показали экспортный спортивный седан за $25 000 (фото)

Новый Chery Omoda O5 GT получил 1,6-литровый турбомотор и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд. У него яркий дизайн и расширенная комплектация.

Опубликованы официальные фото Chery Omoda O5 GT. Недорогой спортивный седан поступит в продажу в ближайшее время по цене от $25 000. Об этом сообщается на официальном сайте китайского автопроизводителя.

Новый Chery Omoda O5 GT – экспортная версия модели Arrizo 5 GT. Первыми его смогут купить в Мексике, а позже седан появится и в ряде других стран.

Оснащение включает 17-дюймовые диски Фото: Chery

Дизайн Chery Omoda O5 GT выполнен в духе Lexus – с огромной веретенообразной решеткой радиатора и раскосыми диодными фарами. Оптика седана тонирована, также предусмотрены 17-дюймовые диски и черный лакированный декор.

Размеры Chery Omoda O5 GT:

длина – 4691 мм;

ширина – 1814 мм;

высота – 1493 мм;

колесная база – 2650 мм.

Салон отделан красно-черной кожей с контрастной красной прострочкой, а руль скошен снизу. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Chery

Базовая комплектация Chery Omoda O5 GT включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Топовый вариант получил камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию кресел, системы контроля полосы движения и "слепых" зон.

Седан Chery Omoda O5 GT оснащен 1,6-литровым 197-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Заявлено, что разгон до 100 км/ч занимает около 6 с.

Ранее Фокус сообщал, что модели линейки Chery Omoda появятся и в Европе.

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