Chery представили недорогого конкурента Tesla Model S с запасом хода 720 км (фото)
Exeed Sterra ES предлагает стильный дизайн и передовые технологии. Новинка доступна в нескольких версиях мощностью до 480 сил и может проехать 720 км на одном заряде.
Chery представили электрический седан Exeed Sterra ES. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Exeed Sterra ES основан на электрической платформе E0X. Седан отличается обтекаемым кузовом с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,205.
Спереди разместили необычную оптику с L-образными дневными ходовыми огнями. Между фарами находится светодиодная полоса.
Сзади установлены тонкие фонари, которые объединены в один блок. На бампере есть небольшой диффузор.
Габариты Exeed Sterra ES:
- длина — 4945 мм;
- ширина — 1978 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Exeed Sterra ES будет доступен в четырех версиях с различными силовыми установками:
- с одним электромотором мощностью 313 сил и литий-железо-марганцево-фосфатным аккумулятором CATL;
- с одним электромотором мощностью 252 сил и аккумулятором BYD Blade;
- с одним электромотором мощностью 313 сил и литий-железо-фосфатным аккумулятором CATL;
- с двумя электромоторами мощностью 480 сил и литий-железо-марганцево-фосфатным аккумулятором CATL.
Электромобиль можно будет заказать с задним и полным приводом. Поддерживается быстрая зарядка на 800 В, которая может зарядить аккумулятор на 150 км пробега всего за 5 минут.
Топовая версия Exeed Sterra ES сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Запас хода составляет до 720 км на одном заряде.
В интерьере установлен 16-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят проекционный дисплей AR-HUD, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для гаджетов.
Exeed Sterra ES поступит в продажу в Китае до конца 2023 года. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит менее 40 000 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали официальные фото Chery Omoda O5 GT.