Тормоза за $45 000: раскрыта стоимость обслуживания гиперкара Bugatti Chiron (фото)

Некоторые услуги обходятся владельцам Bugatti Chiron более чем в 185 000 долларов. Замена двигателя составляет почти треть стоимости гиперкара.

Bugatti Chiron является одним из самых желанных современных гиперкаров. Тем не менее владельцам этого авто приходится сталкиваться с огромными затратами на его обслуживание. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Начальная стоимость Bugatti Chiron составляет 2,9 млн долларов без учета доставки. Более эксклюзивные версии гиперкара могут стоить в несколько раз дороже. Поэтому большие расходы на эксплуатацию этого авто не становятся неожиданность, но некоторые суммы просто поражают.

В Bugatti рекомендуют регулярно обслуживать Chiron. Это невероятно мощный гиперкар, который развивает скорость свыше 400 км/ч, поэтому безопасность является приоритетной задачей.

При покупке нового Bugatti Chiron каждый владелец получает четырехлетнюю гарантию на обслуживание гиперкара без ограничений по пробегу. После окончания этого срока клиенту придется либо продлить гарантию, либо самостоятельно оплачивать расходы на обслуживание.

Каждые 14 месяцев владельцам Bugatti Chiron нужно заменять все жидкости автомобиля. Эта процедура обойдется минимум в 22 000 долларов.

Колесные диски необходимо менять каждые 16 000 км. За это владельцу придется заплатить от 45 000 долларов. В такую же сумму обойдется замена тормозных дисков.

Замена тормозных дисков обойдется минимум в 45 000 долларов Фото: Bugatti

Всесезонные шины Michelin Pilot Sport PAX стоят дешевле. Их замена обойдется в 7200 долларов. За 38 000 долларов можно купить более эффективные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2R TR.

Для охлаждения двигателя используются 10 радиаторов. Их нужно заменять каждый три-четыре года за 19 800 долларов.

Также двигателю сильно прибавляют мощности четыре турбокомпрессора. Их замена обойдется в 23 400 долларов.

Замена турбокомпрессоров Bugatti Chiron стоит 23 400 долларов Фото: Bugatti

Если гиперкар немного утратил свой прежний облик, то можно нанести новый слой краски на кузов. Такая процедура обойдется в 49 000 долларов.

Если вы разобьете лобовое стекло своего Bugatti Chiron, то его замена обойдется в 54 000 долларов. Замена коробки передач и вовсе стоит как современный суперкар — 185 000 долларов.

В случае, если владелец полностью выведет из строя двигатель Bugatti Chiron, то его замена обойдется почти в треть стоимости гиперкара — 856 000 долларов.

Чтобы оптимизировать расходы своих клиентов, в Bugatti создали программу обслуживания Passeport Tranquillité для клиентов Chiron и Veyron по всему миру. Она стоит 204 000 долларов за четыре года.

Напомним, что Bugatti Chiron оснащен 8,0-литровым двигателем W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 420 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti показали уникальный гиперкар Chiron Super Sport "Golden Era".