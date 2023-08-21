В США заметили автовозы с новенькими пикапами Tesla Cybertruck (фото)

Первые серийные Tesla Cybertruck перевозят со сборочного предприятия в Техасе на основной завод в Калифорнии. На автовозах насчитали минимум 9 пикапов.

Производство Tesla Cybertruck постепенно набирает обороты. На дорогах США все чаще видят автовозы с электропикапами. Их фото публикуют в соцсетях.

Tesla Cybertruck привозят на предприятие во Фримонте

В частности, электрические пикапы Tesla Cybertruck на автовозах видели в Калифорнии. Позже появились их фото на парковке основного предприятия Tesla во Фримонте. В общей сложности насчитали не менее 9 Cybertruck.

На фото попали автомобили первой пробной партии

Следует отметить, что электромобили Tesla Cybertruck выпускают в Техасе. Во Фримонт их привозят для тестов либо же проверки не дефекты. Как известно, пока идет сборка авто пробной серии, которые не поступят в продажу.

Покупателям же первые электрокары Tesla Cybertruck поставят в конце сентября, а на плановые объемы производства гигафабрика Tesla в Техасе выйдет в 2024 году. Ранее Илон Маск сообщал, что ежегодно планируют выпускать от 250 000 до 500 000 пикапов.

Первые Tesla Cybertruck поставят покупателям в конце сентября

Ранее стало известно, что новая Tesla Cybertruck достигает 5,9 м в длину и 2,15 м в ширину. Топовый электропикап сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с, развивать 210 км/ч и буксировать 6,3-тонный прицеп. Его запас хода составит около 800 км.

Ранее Фокус рассказывал про исследование, показавшее, что Tesla завышает запас хода своих электрокаров.

Также мы писали, что в США презентовали конкурента Tesla Cybertruck.