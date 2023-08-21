Названы самые ненадежные городские автомобили в возрасте до 20 лет (фото)
Эксперты рассказали о самых ненадежных компактных автомобилях с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Они выделили главные недостатки этих моделей.
Британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом. В список вошли только модели в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Компактные автомобили отлично подходят для эксплуатации в городе. Это недорогие модели с экономными двигателями и практичными интерьерами.
Эксперты выделили 20 городских автомобилей, которые оказались очень ненадежными. Эти модели доставляют множество проблем своим владельцам.
ТОП-20 самых ненадежных компактных автомобилей:
20. Hyundai i20
Рейтинг надежности: 88,1%
Годы выпуска: 2015 — 2020
Второе поколение Hyundai i20 страдает от проблем с кузовом и коробкой передач. К счастью, многим владельцам удавалось устранить поломки менее чем за неделю.
19. Ford Fiesta (бензин)
Рейтинг надежности: 87,4%
Годы выпуска: 2008 — 2017
Ford Fiesta пользуется большим спросом на вторичном рынке в Европе, но у этой модели есть несколько серьезных недостатков. Чаще всего из строя выходят детали подвески и электроника.
18. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надежности: 86,6%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Opel Corsa имеет некоторые проблемы. Надежность электроники, выхлопной системы и подвески является главным недостатком модели.
17. Hyundai i10
Рейтинг надежности: 85,3%
Годы выпуска: 2008 — 2013
Почти треть владельцев Hyundai i10 сталкивались с поломками во время эксплуатации этого хэтчбека. Чаще всего выходят из строя двигатель, электроника и топливная система.
16. Nissan Note
Рейтинг надежности: 84,9%
Годы выпуска: 2006 — 2013
Nissan Note страдает от проблем с тормозами и подвеской. Тем не менее эти поломки удавалось устранить быстро и дешево.
15. Fiat Panda
Рейтинг надежности: 84,1%
Годы выпуска: 2012 — наше время
У Fiat Panda есть проблемы с надежностью аккумулятора и подвески. Также из строя часто выходят тормоза и двигатель.
14. Peugeot 208
Рейтинг надежности: 82,5%
Годы выпуска: 2012 — 2019
Peugeot 208 имеет не так и много проблем с надежностью, но устранение поломок занимало много времени. Многим владельцам приходилось ждать больше недели, пока их авто вернется из ремонта.
13. Skoda Fabia
Рейтинг надежности: 82,4%
Годы выпуска: 2007 — 2014
Skoda Fabia редко сталкивается с поломками, но стоимость обслуживания оказалась заметно выше, чем у конкурентов. У 26% владельцев модели неисправности приводили к тому, что автомобили полностью выходили из строя.
12. Nissan Note
Рейтинг надежности: 79,0%
Годы выпуска: 2013 — 2017
Nissan Note второго поколения оказался ненадежнее своего предшественника. У модели часто выходят из строя электроника и выхлопная система.
11. Renault Clio
Рейтинг надежности: 78,4%
Годы выпуска: 2013 — 2019
Renault Clio имеет проблемы с надежностью кондиционера и тормозов. Ремонт часто занимает более одной недели.
10. Seat Ibiza
Рейтинг надежности: 77,4%
Годы выпуска: 2008 — 2017
Seat Ibiza страдает от проблем с кондиционером, аккумулятором, кузовом и двигателем. Также из строя часто выходят электроника, выхлопная система и коробка передач.
9. Fiat 500
Рейтинг надежности: 76,7%
Годы выпуска: 2008 — наше время
Fiat 500 не так и часто выходит из строя, но у модели есть множество проблем. Самыми ненадежными оказались коробка передач, электроника и подвеска.
8. Honda Jazz
Рейтинг надежности: 75,8%
Годы выпуска: 2001 — 2008
У Honda Jazz первого поколения есть проблемы с аккумулятором, тормозами и выхлопной системой. Иногда из строя выходят двигатель, электроника и подвеска.
7. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надежности: 73,0%
Годы выпуска: 2006 — 2014
Чаще всего у Opel Corsa выходит из строя электроника. Еще одной проблемой стала ненадежная подвеска модели.
6. Mini Cooper (дизель)
Рейтинг надежности: 71,6%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Дизельный Mini Cooper третьего поколения оказался ненадежнее бензиновой версии модели. Чаще всего из строя выходят кондиционер, аккумулятор и тормоза.
5. Mini Cooper (бензин)
Рейтинг надежности: 71,5%
Годы выпуска: 2007 — 2014
У бензинового Mini Cooper второго поколения есть несколько проблем с надежностью. Больше всего неудобств доставил владельцам двигатель модели.
4. Ford Fiesta (дизель)
Рейтинг надежности: 70,3%
Годы выпуска: 2008 — 2017
Дизельный Ford Fiesta шестого поколения оказался ненадежнее бензиновой версии. Около 35% владельцев модели столкнулись с поломками, связанными с кондиционером и подвеской.
3. Nissan Micra
Рейтинг надежности: 66,4%
Годы выпуска: 2010 — 2016
У Nissan Micra есть проблемы, связанные с надежностью подвески. Также часто выходила из строя электроника.
2. Ford Fiesta
Рейтинг надежности: 65,5%
Годы выпуска: 2002 — 2008
Ford Fiesta пятого поколения имеет проблемы с кузовом и выхлопной системы. Еще одним недостатком модели является низкая надежность подвески.
1. Citroen C3
Рейтинг надежности: 53,0%
Годы выпуска: 2010 — 2016
Citroen C3 второго поколения имеет множество недостатков. Чаще всего из строя выходят кондиционер и тормоза.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.