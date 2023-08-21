Названы самые ненадежные городские автомобили в возрасте до 20 лет (фото)

Эксперты рассказали о самых ненадежных компактных автомобилях с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Они выделили главные недостатки этих моделей.

Британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом. В список вошли только модели в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Компактные автомобили отлично подходят для эксплуатации в городе. Это недорогие модели с экономными двигателями и практичными интерьерами.

Эксперты выделили 20 городских автомобилей, которые оказались очень ненадежными. Эти модели доставляют множество проблем своим владельцам.

Важно Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет

ТОП-20 самых ненадежных компактных автомобилей:

20. Hyundai i20

Hyundai i20 имеет проблемы с кузовом и коробкой передач Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 88,1%

Годы выпуска: 2015 — 2020

Второе поколение Hyundai i20 страдает от проблем с кузовом и коробкой передач. К счастью, многим владельцам удавалось устранить поломки менее чем за неделю.

19. Ford Fiesta (бензин)

У Ford Fiesta чаще всего выходят из строя детали подвески и электроника Фото: Ford

Рейтинг надежности: 87,4%

Годы выпуска: 2008 — 2017

Ford Fiesta пользуется большим спросом на вторичном рынке в Европе, но у этой модели есть несколько серьезных недостатков. Чаще всего из строя выходят детали подвески и электроника.

18. Opel/Vauxhall Corsa

У Opel Corsa есть некоторые проблемы с надежностью Фото: Opel

Рейтинг надежности: 86,6%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Opel Corsa имеет некоторые проблемы. Надежность электроники, выхлопной системы и подвески является главным недостатком модели.

17. Hyundai i10

У Hyundai i10 чаще всего выходят из строя двигатель и электроника Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 85,3%

Годы выпуска: 2008 — 2013

Почти треть владельцев Hyundai i10 сталкивались с поломками во время эксплуатации этого хэтчбека. Чаще всего выходят из строя двигатель, электроника и топливная система.

16. Nissan Note

У Nissan Note есть проблемы с тормозами и подвеской Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 84,9%

Годы выпуска: 2006 — 2013

Nissan Note страдает от проблем с тормозами и подвеской. Тем не менее эти поломки удавалось устранить быстро и дешево.

15. Fiat Panda

Fiat Panda страдает от проблем с аккумулятором и подвеской Фото: Fiat

Рейтинг надежности: 84,1%

Годы выпуска: 2012 — наше время

У Fiat Panda есть проблемы с надежностью аккумулятора и подвески. Также из строя часто выходят тормоза и двигатель.

14. Peugeot 208

Ремонт Peugeot 208 занимает много времени Фото: Peugeot

Рейтинг надежности: 82,5%

Годы выпуска: 2012 — 2019

Peugeot 208 имеет не так и много проблем с надежностью, но устранение поломок занимало много времени. Многим владельцам приходилось ждать больше недели, пока их авто вернется из ремонта.

13. Skoda Fabia

Skoda Fabia оказалась дорогой в обслуживании Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 82,4%

Годы выпуска: 2007 — 2014

Skoda Fabia редко сталкивается с поломками, но стоимость обслуживания оказалась заметно выше, чем у конкурентов. У 26% владельцев модели неисправности приводили к тому, что автомобили полностью выходили из строя.

12. Nissan Note

Nissan Note ненадежнее своего предшественника Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 79,0%

Годы выпуска: 2013 — 2017

Nissan Note второго поколения оказался ненадежнее своего предшественника. У модели часто выходят из строя электроника и выхлопная система.

11. Renault Clio

Renault Clio страдает от проблем с кондиционером и тормозами Фото: Renault

Рейтинг надежности: 78,4%

Годы выпуска: 2013 — 2019

Renault Clio имеет проблемы с надежностью кондиционера и тормозов. Ремонт часто занимает более одной недели.

10. Seat Ibiza

Seat Ibiza страдает от проблем с кондиционером и аккумулятором Фото: SEAT

Рейтинг надежности: 77,4%

Годы выпуска: 2008 — 2017

Seat Ibiza страдает от проблем с кондиционером, аккумулятором, кузовом и двигателем. Также из строя часто выходят электроника, выхлопная система и коробка передач.

9. Fiat 500

Fiat 500 имеет множество проблем Фото: Fiat

Рейтинг надежности: 76,7%

Годы выпуска: 2008 — наше время

Fiat 500 не так и часто выходит из строя, но у модели есть множество проблем. Самыми ненадежными оказались коробка передач, электроника и подвеска.

8. Honda Jazz

Honda Jazz страдает от проблем с аккумулятором и тормозами Фото: Honda

Рейтинг надежности: 75,8%

Годы выпуска: 2001 — 2008

У Honda Jazz первого поколения есть проблемы с аккумулятором, тормозами и выхлопной системой. Иногда из строя выходят двигатель, электроника и подвеска.

7. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa имеет проблемы с надежностью электроники Фото: Opel

Рейтинг надежности: 73,0%

Годы выпуска: 2006 — 2014

Чаще всего у Opel Corsa выходит из строя электроника. Еще одной проблемой стала ненадежная подвеска модели.

6. Mini Cooper (дизель)

У дизельного Mini Cooper есть проблемы с кондиционером и аккумулятором Фото: MINI

Рейтинг надежности: 71,6%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Дизельный Mini Cooper третьего поколения оказался ненадежнее бензиновой версии модели. Чаще всего из строя выходят кондиционер, аккумулятор и тормоза.

5. Mini Cooper (бензин)

Бензиновый Mini Cooper часто выходит из строя Фото: MINI

Рейтинг надежности: 71,5%

Годы выпуска: 2007 — 2014

У бензинового Mini Cooper второго поколения есть несколько проблем с надежностью. Больше всего неудобств доставил владельцам двигатель модели.

4. Ford Fiesta (дизель)

Дизельная версия Ford Fiesta имеет проблемы с кондиционером и подвеской Фото: Ford

Рейтинг надежности: 70,3%

Годы выпуска: 2008 — 2017

Дизельный Ford Fiesta шестого поколения оказался ненадежнее бензиновой версии. Около 35% владельцев модели столкнулись с поломками, связанными с кондиционером и подвеской.

3. Nissan Micra

У Nissan Micra ненадежная подвеска Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 66,4%

Годы выпуска: 2010 — 2016

У Nissan Micra есть проблемы, связанные с надежностью подвески. Также часто выходила из строя электроника.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta страдает от проблем с кузовом и выхлопной системой Фото: Ford

Рейтинг надежности: 65,5%

Годы выпуска: 2002 — 2008

Ford Fiesta пятого поколения имеет проблемы с кузовом и выхлопной системы. Еще одним недостатком модели является низкая надежность подвески.

1. Citroen C3

Citroen C3 возглавил этот антирейтинг Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 53,0%

Годы выпуска: 2010 — 2016

Citroen C3 второго поколения имеет множество недостатков. Чаще всего из строя выходят кондиционер и тормоза.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.