Быстрейшие внедорожники в мире сравнили в заезде по прямой (видео)

Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade V и Range Rover LWB P530 приняли участие в драг-рейсинге. Эти автомобили сражались на равных.

Блогеры устроили драг-рейсинг между быстрыми кроссоверами, внедорожниками и пикапами. В этой гонке встретились совершенно разные авто. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

В заезде приняли участие Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade V и Range Rover LWB P530. Это дорогие модели, которые редко можно встретить в гонках по прямой.

Ford F-150 Raptor R оснащен 5,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 700 л.с. и 868 Нм крутящего момента. Заряженный пикап весит 2756 кг.

Под капотом Rolls-Royce Cullinan расположен 6,8-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вес роскошного внедорожника составляет 2760 кг.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Спортивный кроссовер весит 2200 кг.

Под капотом Mercedes-AMG G63 расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вес роскошного внедорожника составляет 2599 кг.

Cadillac Escalade V оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 682 л.с. и 885 Нм крутящего момента. Заряженный внедорожник весит 2820 кг.

Под капотом Range Rover LWB P530 расположен 4,4-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Вес роскошного внедорожника составляет 2759 кг.

В первом заезде приняли участие Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Cadillac Escalade V и Range Rover LWB P530. Американскому пикапу удалось уверенно оторваться от соперников.

Во втором заезде столкнулись Ford F-150 Raptor R, Mercedes-AMG G63 и Lamborghini Urus. Итальянский кроссовер финишировал первым, а американский пикап занял второе место.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между внедорожными суперкарами Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 Dakar.