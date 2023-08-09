Заряженные седаны Subaru и Mitsubishi сравнили в заезде по прямой (видео)

Спорткары отлично показали себя в заездах по прямой. Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution были сильно модифицированы перед гонкой.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между заряженными седанами Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution. Оба автомобиля получили множество доработок. Видео опубликовали на YouTube-канале OFFICIALLY GASSED — OG.

Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution являлись злейшими соперниками в гонках ралли. В этот раз они состязались в заезде по прямой.

Subaru Impreza WRX STI оснащен 2,3-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 705 л.с. Он работает в паре со стандартной шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Mitsubishi Lancer Evolution оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 650 л.с. Он работает в паре с доработанной шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

В первом заезде с места на 1/8 мили Mitsubishi Lancer Evolution одержал победу. Subaru Impreza WRX STI не смог стартовать так же хорошо, как его соперник.

Важно

Внедорожные суперкары Lamborghini и Porsche сравнили в заезде по прямой (видео)

В остальных заездах на 1/4 и 1/2 мили результаты не изменились. Mitsubishi Lancer Evolution смог победить более мощного конкурента.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между болидом "Формулы-1", Rimac Nevera и McMurtry Spéirling.