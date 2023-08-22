На продажу выставили редкий британский суперкар 90-х в новом состоянии (фото)

Всего было выпущено только шесть дорожных Lister Storm. Этот суперкар оснащен 627-сильным двигателем V12 Jaguar и способен развивать скорость свыше 335 км/ч.

В Британии на продажу выставили суперкар Lister Storm 1995 года выпуска. Автомобиль ни разу не эксплуатировался, но у него есть несколько проблем. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Lister Storm был создан для омологации болида GT1 Lister Storm GTS. Всего было выпущено только шесть дорожных автомобилей.

Суперкар отличается необычным дизайном с клиновидным силуэтом и скрытыми передними фарами. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Спереди установлены скрытые фары Фото: PistonHeads

Сзади установлены фонари от Audi и аккуратный спойлер. Также автомобиль получил широкие колесные арки.

Задние фонари были позаимствованы от Audi Фото: PistonHeads

Кузов изготовлен из углеродного волокна, что позволило сильно снизить вес авто. Снаряженная масса суперкара составляет 1664 кг.

Стандартный Lister Storm оснащен 7,0-литровым двигателем Jaguar V12 мощностью 550 л.с. Этот экземпляр получил прибавку к мощности до 627 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд, а максимальная скорость составляет свыше 335 км/ч.

Руль суперкара находится слева, в отличие от других экземпляров. Также автомобиль нуждается в доработке подвески и выхлопной системы.

Руль этого Lister Storm находится слева Фото: PistonHeads

Этот Lister Storm так и не был зарегистрирован для использования на дорогах. Поэтому новому владельцу придется сделать это самостоятельно.

За редкий суперкар просят 172 500 долларов. Автомобиль находится в британском городе Лестер.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион выставили уникальный Ferrari F-Racer Junior.