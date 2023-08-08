Легенда в миниатюре: необычный поддельный Ferrari продают по цене Toyota Camry (фото)

Копия Ferrari F40 воссоздана до малейших деталей и рассчитана на двоих детей либо одного взрослого. Маленький суперкар оснащен мотоциклетным двигателем.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Ferrari F-Racer Junior. За миниатюрный суперкар планируют выручить от 30 000 до 40 000 долларов. Подробности оригинального авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Суперкар воссоздан до малейших деталей Фото: RM Sotheby's

F-Racer Junior – уменьшенная копия знаменитого Ferrari F40 1987 года. Автомобиль достигает 2,6 м в длину и 1,6 м в ширину. Разработчики позиционируют его как "продвинутый" карт или дорогую детскую машинку.

Копия Ferrari своим дизайном до малейших деталей повторяет оригинальный суперкар. Кузов выполнен из стеклопластика.

Салон рассчитан на одного взрослого либо двоих детей Фото: RM Sotheby's

Салон Ferrari рассчитан на двоих детей или одного взрослого (в последнем случае нужно снять крышу). Сиденья отделаны ярко-красной тканью.

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Клон Ferrari F40 оснащен 270-кубовым моторциклетным двигателем, а его привод – цепной. Максимальная скорость составляет 56 км/ч. У авто независимая подвеска всех колес, дисковые тормоза с усилителем и дифференциал повышенного трения.

Крыша авто снимается

Примечательно, что это не единственная уменьшенная копия Ferrari. Ранее был выпущен клон Ferrari Testa Rossa.

Также Фокус писал про суперкар Ferrari F40 в очень непривычном цвете.