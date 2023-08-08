Легенда в мініатюрі: незвичайний підроблений Ferrari продають за ціною Toyota Camry (фото)

Копія Ferrari F40 відтворена до найменших деталей і розрахована на двох дітей або одного дорослого. Маленький суперкар оснащений мотоциклетним двигуном.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили унікальний Ferrari F-Racer Junior. За мініатюрний суперкар планують виручити від 30 000 до 40 000 доларів. Подробиці оригінального авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Суперкар відтворений до найменших деталей Фото: RM Sotheby's

F-Racer Junior — зменшена копія знаменитого Ferrari F40 1987 року. Автомобіль досягає 2,6 м завдовжки і 1,6 м завширшки. Розробники позиціонують його як "просунутий" карт або дорогу дитячу машинку.

Копія Ferrari своїм дизайном до найменших деталей повторює оригінальний суперкар. Кузов виконаний зі склопластику.

Салон розрахований на одного дорослого або двох дітей Фото: RM Sotheby's

Салон Ferrari розрахований на двох дітей або одного дорослого (в останньому випадку потрібно зняти дах). Сидіння оздоблені яскраво-червоною тканиною.

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Клон Ferrari F40 оснащений 270-кубовим моторциклетним двигуном, а його привід — ланцюговий. Максимальна швидкість становить 56 км/год. У авто незалежна підвіска всіх коліс, дискові гальма з підсилювачем і диференціал підвищеного тертя.

Дах авто знімається

Примітно, що це не єдина зменшена копія Ferrari. Раніше було випущено клон Ferrari Testa Rossa.

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