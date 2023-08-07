В Італії помітили культовий суперкар Ferrari F40 в унікальному кольорі (фото)

Ferrari F40 став останнім суперкаром, створеним за життя засновника Енцо Феррарі. Цей екземпляр є єдиним, який пофарбований у колір Verde Pallido.

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На Конкурсі елегантності на Віллі д'Есте помітили незвичайний суперкар Ferrari F40 м'ятного кольору. Цей автомобіль привернув увагу публіки. Про це повідомили на сайті Motor1.

На заході помітили безліч красивих автомобілів. Серед них Porsche 911 GT1, Lamborghini Miura SV, BMW M1 і Aston Martin DB4 GT. Проте Ferrari F40 м'ятного кольору виділяється серед них.

Ferrari F40 став останнім суперкаром, створеним за життя засновника Енцо Феррарі. Ця модель також була приурочена до 40-річчя італійського бренду.

Спочатку цей Ferrari F40 був пофарбований у червоний колір Фото: instagram.com/alexpenfold Унікальний Ferrari F40 помітили в Італії Фото: instagram.com/alexpenfold Колір автомобіля натхненний Ferrari 250 GTO, який був побудований для покійного гонщика Стірлінга Мосса Фото: instagram.com/alexpenfold Суперкар має відмінний стан Фото: instagram.com/alexpenfold

Загалом було випущено 1315 екземплярів Ferrari F40. Кожен суперкар був пофарбований у знаменитий червоний колір Rosso Corsa.

Цей автомобіль було перефарбовано в колір Verde Pallido на честь Ferrari 250 GTO, який належав легендарному перегоннику Стірлінгу Моссу. У 2012 році раритетний спорткар пішов з молотка за $35 млн.

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Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині виявили ідеально збережений суперкар Ferrari 348 TB 1993 року.