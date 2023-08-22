В Канаде представили внедорожный багги с богатым оснащением за $35 499 (видео)

Can-Am Maverick R станет самой проходимой моделью в истории бренда. Багги оснащен 240-сильным двигателем и способен справиться с суровым бездорожьем.

Канадская компания Can-Am представила внедорожный багги Maverick R. Эти автомобили предназначены для заездов по пустынным дюнам. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Can-Am Maverick R получил современный дизайн со светодиодной задней и передней оптикой. По бокам расположены двери, а над головой водителя и его пассажира установлен каркас безопасности.

Can-Am Maverick R получил современный дизайн Фото: Can-Am

На багги установлены 16-дюймовые колесные диски из алюминия. Они обуты в 32-дюймовые внедорожные шины Tenacity XNR ITP.

Новинка получила инновационную подвеску с высоким поворотным кулаком и амортизаторами Fox Podium. Они имеют большой диапазон настройки сжатия. Дорожный просвет составляет 431,8 мм.

Can-Am Maverick R стал первым багги в истории бренда, в интерьере которого разместили 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. На нем отображаются все данные о поездке. Также есть доступ к музыке и камерам автомобиля.

Can-Am Maverick R оснащен 1,0-литровым турбированным двигателем мощностью 240 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Начальная стоимость багги составляет 35 499 долларов. Новинку уже можно предзаказать на сайте бренда.

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