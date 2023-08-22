Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 лучших спортивных автомобилей 2023 года. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Спортивные автомобили оснащаются мощными двигателями и дают больше удовольствия от вождения, чем обычные модели. Такие авто покупают любители быстрой езды.

В рейтинге представлены лучшие новые спортивные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших спортивных автомобилей 2023 года:

10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid обладает небольшим расходом топлива Фото: Porsche

Porsche Panamera 4 E-Hybrid является отличной альтернативой другим роскошным седанам. Эта модель обладает небольшим расходом топлива, но предлагает отличную динамику.

Плюсы:

отличная динамика;

роскошный интерьер;

низкий уровень вредных выбросов.

Минусы:

высокая стоимость;

неудобная информационно-развлекательная система;

не такой быстрый, как версии Turbo и Turbo S.

9. Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant достаточно быстрый, но практичный автомобиль Фото: Audi

Несмотря на высокий уровень практичности и вместительный багажник, Audi RS6 Avant является настоящим спорткаром. У этой модели есть очень мощный двигатель, а полный привод дает отличное сцепление при разгоне.

Плюсы:

быстрый разгон с места;

высокий уровень практичности;

роскошный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самая быстрая коробка передач.

8. Mercedes-AMG E63 S Estate

Mercedes-AMG E63 S Estate роскошнее и мощнее своих конкурентов Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 S Estate является прямым конкурентом Audi RS6 Avant, но эта модель еще роскошнее и мощнее. Также у этого автомобиля очень приятный звук двигателя.

Плюсы:

приятный звук двигателя;

мощный двигатель;

приятная управляемость.

Минусы:

не самая комфортная подвеска;

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция.

7. BMW M5 Competition

BMW M5 Competition быстрее своих соперников Фото: BMW

BMW M5 Competition быстрее и комфортнее многих своих соперников. Этот заряженный седан обладает отточенной управляемостью, которая дает много удовольствия от вождения.

Плюсы:

мощный двигатель;

отличное сцепление с дорогой;

высокое качество сборки.

Минусы:

высокая стоимость;

ненадежный двигатель;

не самый лучший звук двигателя.

6. BMW M440i

BMW M440i достаточно комфортный Фото: BMW

BMW M440i не такой быстрый, как топовая модификация M4, но это купе заметно комфортнее. Спорткар выделяется отточенной управляемостью и комфортной адаптивной подвеской.

Плюсы:

приятная управляемость;

отличная динамика;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

некрасивый дизайн;

небольшой багажник;

плохая шумоизоляция.

5. BMW M240i

BMW M240i обладает приятной управляемостью Фото: BMW

BMW M240i предлагает приятную управляемость и отличную информационно-развлекательную систему. Также этот автомобиль значительно дешевле "старших" моделей.

Плюсы:

мощный двигатель;

удобная информационно-развлекательная система;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

не самый практичный.

4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio обладает красивым дизайном экстерьера Фото: Stellantis

Эксперты заявили, что Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio является одним из лучших спортивных седанов для езды по извилистым дорогам. Эта модель также обладает отличным звуком двигателя и красивым дизайном экстерьера.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

комфортная подвеска.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

не самые лучшие тормоза;

нестабильная работа контроля устойчивости.

3. BMW M3

BMW M3 предлагает отточенную управляемость

BMW M3 предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель. Также этот седан приятно удивляет высоким качеством материалов в интерьере.

Плюсы:

отличная динамика;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

не самый приятный звук двигателя;

высокая стоимость покупки;

высокая стоимость обслуживания.

2. Audi E-tron GT

Audi E-tron GT обладает отличной динамикой Фото: Audi

Audi E-tron GT обладает отличной динамикой и красивым дизайном экстерьера. Также этот электромобиль достаточно удобный для повседневного использования.

Плюсы:

быстрая зарядка;

приятная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый просторный интерьер;

громкий звук работы электромотора.

1. Porsche Taycan

Porsche Taycan быстрее многих конкурентов Фото: Porsche

Porsche Taycan сочетает в себе удовольствие от вождения и высокий уровень практичности, особенно в версии Cross Turismo. Топовые модификации Turbo и Turbo S обладают отличной динамикой, а также предлагают приятную управляемость.

Плюсы:

отличная динамика;

много места на заднем ряду сидений;

роскошный интерьер.

Минусы:

нет некоторых важных опций;

небольшой запас хода;

не самый большой багажник.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса.