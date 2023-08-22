Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 лучших спортивных автомобилей 2023 года. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Спортивные автомобили оснащаются мощными двигателями и дают больше удовольствия от вождения, чем обычные модели. Такие авто покупают любители быстрой езды.
В рейтинге представлены лучшие новые спортивные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших спортивных автомобилей 2023 года:
10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Porsche Panamera 4 E-Hybrid является отличной альтернативой другим роскошным седанам. Эта модель обладает небольшим расходом топлива, но предлагает отличную динамику.
Плюсы:
- отличная динамика;
- роскошный интерьер;
- низкий уровень вредных выбросов.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не такой быстрый, как версии Turbo и Turbo S.
9. Audi RS6 Avant
Несмотря на высокий уровень практичности и вместительный багажник, Audi RS6 Avant является настоящим спорткаром. У этой модели есть очень мощный двигатель, а полный привод дает отличное сцепление при разгоне.
Плюсы:
- быстрый разгон с места;
- высокий уровень практичности;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самая быстрая коробка передач.
8. Mercedes-AMG E63 S Estate
Mercedes-AMG E63 S Estate является прямым конкурентом Audi RS6 Avant, но эта модель еще роскошнее и мощнее. Также у этого автомобиля очень приятный звук двигателя.
Плюсы:
- приятный звук двигателя;
- мощный двигатель;
- приятная управляемость.
Минусы:
- не самая комфортная подвеска;
- высокая стоимость;
- плохая шумоизоляция.
7. BMW M5 Competition
BMW M5 Competition быстрее и комфортнее многих своих соперников. Этот заряженный седан обладает отточенной управляемостью, которая дает много удовольствия от вождения.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- отличное сцепление с дорогой;
- высокое качество сборки.
Минусы:
- высокая стоимость;
- ненадежный двигатель;
- не самый лучший звук двигателя.
6. BMW M440i
BMW M440i не такой быстрый, как топовая модификация M4, но это купе заметно комфортнее. Спорткар выделяется отточенной управляемостью и комфортной адаптивной подвеской.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- отличная динамика;
- много места на заднем ряду сидений.
Минусы:
- некрасивый дизайн;
- небольшой багажник;
- плохая шумоизоляция.
5. BMW M240i
BMW M240i предлагает приятную управляемость и отличную информационно-развлекательную систему. Также этот автомобиль значительно дешевле "старших" моделей.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- удобная информационно-развлекательная система;
- приятная управляемость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция;
- не самый практичный.
4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Эксперты заявили, что Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio является одним из лучших спортивных седанов для езды по извилистым дорогам. Эта модель также обладает отличным звуком двигателя и красивым дизайном экстерьера.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- не самые лучшие тормоза;
- нестабильная работа контроля устойчивости.
3. BMW M3
BMW M3 предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель. Также этот седан приятно удивляет высоким качеством материалов в интерьере.
Плюсы:
- отличная динамика;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- не самый приятный звук двигателя;
- высокая стоимость покупки;
- высокая стоимость обслуживания.
2. Audi E-tron GT
Audi E-tron GT обладает отличной динамикой и красивым дизайном экстерьера. Также этот электромобиль достаточно удобный для повседневного использования.
Плюсы:
- быстрая зарядка;
- приятная управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не самый просторный интерьер;
- громкий звук работы электромотора.
1. Porsche Taycan
Porsche Taycan сочетает в себе удовольствие от вождения и высокий уровень практичности, особенно в версии Cross Turismo. Топовые модификации Turbo и Turbo S обладают отличной динамикой, а также предлагают приятную управляемость.
Плюсы:
- отличная динамика;
- много места на заднем ряду сидений;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- нет некоторых важных опций;
- небольшой запас хода;
- не самый большой багажник.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса.