Классика в новом формате: в США вернули в производство культовый внедорожник 60-х (фото)

Электромобиль Meyers Manx 2.0 оснащен 202-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Топовая версия багги может проехать 480 км без подзарядки.

В США возобновили выпуск знаменитого Meyers Manx. Культовый пляжный багги 60-х годов возродили как электромобиль. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с

Новый Meyers Manx 2.0 (именно так назвали модель) своим дизайном повторяет оригинальную модель. У него пластиковый кузов без дверей и с открытыми крыльями, огромные колеса и большой клиренс. Новую модель выдают современная диодная оптика и съемная жесткая крыша.

Багги получил съемную жесткую крышу

Салон Meyers Manx 2.0 удивляет простотой и минимализмом. На передней панели установлен один спидометр с индикатором заряда батареи.

Большие перемены произошли внутри. Если оригинальные багги Meyers Manx в 60-х строили на агрегатах массового Volkswagen Beetle, то новичок стал электрокаром. Мотор на 202 л. с. и 325 Нм позволяет легкому (747 кг) авто разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с.

Салон Meyers Manx отличается простотой

Малый вес Meyers Manx 2.0 также является залогом большого запаса хода. Базовая версия с батареей емкостью 20 кВт∙ч может проехать 240 км без подзарядки, топовый вариант с батареей на 40 кВт∙ч – 480 км.

До конца года планируют собрать первую партию из 50 багги. Начальная цена Meyers Manx 2.0 составит 74 000 долларов.

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