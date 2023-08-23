В Украине раскрыли схему нелегального ввоза авто под видом "гуманитарки" (фото)

Кроссоверы и внедорожники ввозили для перепрождажи под видом гуманитарной помощи. Сумма нанесенного государству ущерба исчисляется десятками миллионов гривен.

Закарпатская таможня раскрыла схему незаконного ввоза автомобилей. Десятки машин пригонялись в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом рассказали на странице Закарпатской таможни в Facebook.

В общей сложности в Украину ввезли 69 машин Фото: Державна митна служба України

Сообщается, что жители Закарпатской области наладили ввоз б/у авто через таможенный пост "Ужгород автомобильный" на украинско-словацкой границе. Как правило, это были подержанные внедорожники и кроссоверы, которые перевозили на прицепах. В общей сложности было ввезено 69 авто на десятки миллионов гривен.

В декларации было указано, что автомобили являются гуманитарной помощью. По документам отправителями "гуманитарки" были волонтеры из Чехии, а предназначалась она для одной из общественных организаций Днепропетровской области. Делки даже демонстрировали письмо-ходатайство якобы от этой организации с просьбой о содействии при пересечении машинами границы.

Как правило ввозили кроссоверы и внедорожники Фото: Державна митна служба України

У инспекторов таможенной службы возникли сомнения в подлинности этих документов, поэтому они направили письмо в общественную организацию, для которой предназначались машины. Выяснилось, что ни о каких автомобилях там не слышали, а все документы сфальсифицированы. Очевидно внедорожники пригоняли для перепродажи.

На нарушителей составили протокол по ч. 1 Ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Кроме того, Закарпатская таможня отправила в правоохранительные органы уведомления о действиях с признаками нарушения Ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов).

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