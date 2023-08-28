Их выпущено только 3000: в Украине замечен уникальный универсал Lexus (фото)

Lexus IS первого поколения предлагали в версии SportCross с кузовом универсал. Произвели только 3000 таких автомобилей и сейчас они являются раритетом.

В Киеве сфотографировали редчайший Lexus IS SportCross 2003 года. Это единственный универсал за всю историю премиального японского бренда. Его снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кузов универсал предлагали исключительно для Lexus IS первого поколения. С 2001 по 2005 года выпустили около 3000 этих авто, то есть модель была довольно редкой.

Выпущено только 3000 Lexus IS SportCross Фото: Topcars UA

Lexus IS SportCross – довольно нетипичный универсал. Благодаря относительно короткому заднему свесу и большому углу наклона стоек крыши он больше напоминал хэтчбеки. У авто оригинальные фонари и небольшой спойлер на крыше.

Салон Lexus IS SportCross также довольно оригинальный. Универсал получил спортивный руль и необычный спидометр с циферблатами внутри. Интересно, что багажник SportCross меньше, чем у седана Lexus IS – 380 л против 400.

В салоне обращает на себя внимание оригинальный спидометр Фото: Lexus

Конкретно этот универсал Lexus IS SportCross оснащен 2,0-литровой рядной шестеркой мощностью 155 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. В линейке также была более мощная 3,0-литровая версия на 218 л. с.

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