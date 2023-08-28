Эксклюзив за $4 миллиона: на продажу выставили самый дорогой Chevrolet в истории (фото)

Выпущено лишь 20 заряженных Chevrolet Corvette L88 1967 года. Спорткар оснащен 560-сильным V8 и был одним из самых быстрых авто своего времени.

В США на аукцион Mecum выставили Chevrolet Corvette 1967 года. За спорткар могут выручить около 4 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Всего выпустили 20 Chevrolet Corvette L88 1967 года Фото: Mecum

Chevrolet Corvette Stingray второго поколения сейчас недешевые и ценятся коллекционерами, однако столь дорогим является лишь один вариант модели – Chevrolet Corvette L88.

Автомобиль отреставрирован до оригинального состояния Фото: Mecum

В 1967 году было выпущено лишь 20 Chevrolet Corvette L88. Это была своего рода "секретная" версия модели, о возможностях которой знали лишь избранные.

Под капотом установлен 560-сильный V8 Фото: Mecum

Дело в том, что Chevrolet Corvette L88 был, по сути, серийной версией гоночного авто. Под его капотом установили 7,0-литровый V8, который по документам развивал 430 л. с., а в реальности – около 560 л. с.

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette L88 разгонялся до 100 км/ч за 4,8 с и развивал 275 км/ч. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени, способный соперничать с Ferrari и Lamborghini.

Купе способно развить 275 км/ч Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль отреставрирован до оригинального состояния. В 2014 году он сменил владельца за $3,85 миллиона и стал самым дорогим Chevrolet всех времен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружен очень редкий автомобиль уже не существующей британской марки.

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