Электромобили дороже ремонтировать после ДТП, чем автомобили с ДВС — исследование

Электромобили имеют меньший процент ремонтопригодных деталей, а также несколько других проблем. Тем не менее у этих автомобилей есть одно важное преимущество.

Эксперты сравнили стоимость ремонта электромобилей и авто с ДВС после ДТП. Результаты исследования оказались довольно неоднозначными. Об этом сообщили на сайте Mitchell International.

Электромобили известны своей недорогой стоимостью обслуживания. Тем не менее замена многих деталей может оказаться очень дорогой.

В страховой компании Mitchell International заявили, что в случае ДТП затраты на ремонт электромобиля будут дороже, чем у похожего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость страховки этих авто также оказалась выше.

В отчете сказано, что американские и канадские владельцы электромобилей Tesla после ДТП в среднем тратят на ремонт около 1600 долларов. Также поврежденные электрокары чаще нуждаются в замене запчастей — 90,75% против 66,50% у авто с ДВС.

Помимо этого электромобили имеют меньший процент ремонтопригодных деталей — 13,49% против 19,20% у моделей с ДВС. Время ремонта также оказалось значительно выше.

Несмотря на все недостатки, у электромобилей есть одно важное преимущество. После ДТП они чаще остаются на ходу, чем бензиновые и дизельные авто. Тем не менее удары в заднюю часть электромобилей часто выводят их из строя.

Эксперты добавили, что в будущем ремонт электромобилей станет заметно дешевле. Вопрос заключается в том, сколько времени для этого потребуется.

Ранее Фокус рассказал, что владельцы электромобилей ездят на своих авто гораздо реже, чем водители моделей с ДВС.