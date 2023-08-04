Заряжать электромобили дороже, чем заправлять автомобили с ДВС — исследование

В трех ценовых сегментах стоимость зарядки электромобилей и заправки автомобилей бензином сильно отличаются. Результаты исследования оказались неожиданными.

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Эксперты сравнили стоимость зарядки электромобилей и заправки автомобилей топливом. Результаты исследования оказались не таким уж и очевидными. Об этом сообщили на сайте Anderson Economic Group.

Многие автомобилисты думают, что электрокары дешевле заряжать, чем заправлять авто с ДВС. Тем не менее исследование Anderson Economic Group показало обратный результат.

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Результаты исследования

Зарядка электромобилей обходится дороже, чем заправка автомобилей топливом Фото: Getty Images

В бюджетном ценовом сегменте бензиновые автомобили обходятся в 9,78 доллара на 160 км пути. Среди них выделили модели Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza и Mitsubishi Mirage.

Электромобили начального уровня могут в среднем проехать по 160 км после зарядки от домашней сети на 12,55 доллара. На станциях зарядка электрокара обойдется примерно в 15,97 доллара.

В среднем ценовом сегменте похожая ситуация. Стоимость заправки моделей Honda Accord, Toyota Camry, Chevrolet Malibu и Subaru Outback в среднем обойдется в 11,08 доллара на 160 км пути.

Домашняя зарядка электромобилей Kia EV6, Tesla Model 3/Y и Ford Mustang Mach E стоит около 12,62 доллара на 160 км пути. Зарядка на станции обойдется в 16,10 доллара.

В сегменте роскошных автомобилей все не так однозначно. Заправить модели BMW 5 Series, Porsche Macan и Audi A6 бензином на 160 км пути в среднем стоит 17,56 долларов.

Электромобили Porsche Taycan, Tesla Model S и Polestar 2 можно зарядить на 160 км пути за 13,50 доллара от домашней сети. На станциях зарядка обойдется примерно в 17,81 доллара.

Эксперты отметили, что сейчас стоимость электроэнергии постепенно повышается. Тем не менее спустя несколько лет зарядка электромобилей может стать заметно дешевле из-за роста конкуренции среди производителей зарядных станций.

Ранее Фокус рассказал, что владельцы электромобилей ездят на своих авто гораздо реже, чем водители моделей с ДВС.