Заряджати електромобілі дорожче, ніж заправляти автомобілі з ДВЗ — дослідження

У трьох цінових сегментах вартість зарядки електромобілів і заправки автомобілів бензином сильно відрізняються. Результати дослідження виявилися несподіваними.

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Експерти порівняли вартість зарядки електромобілів і заправки автомобілів паливом. Результати дослідження виявилися не такими вже й очевидними. Про це повідомили на сайті Anderson Economic Group.

Багато автомобілістів думають, що електрокари дешевше заряджати, ніж заправляти авто з ДВЗ. Проте дослідження Anderson Economic Group показало зворотний результат.

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Результати дослідження

Зарядка електромобілів обходиться дорожче, ніж заправка автомобілів паливом Фото: Getty Images

У бюджетному ціновому сегменті бензинові автомобілі обходяться в 9,78 долара на 160 км шляху. Серед них виділили моделі Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza і Mitsubishi Mirage.

Електромобілі початкового рівня можуть у середньому проїхати по 160 км після зарядки від домашньої мережі на 12,55 долара. На станціях зарядка електрокара обійдеться приблизно в 15,97 долара.

У середньому ціновому сегменті схожа ситуація. Вартість заправки моделей Honda Accord, Toyota Camry, Chevrolet Malibu і Subaru Outback у середньому обійдеться в 11,08 долара на 160 км шляху.

Домашня зарядка електромобілів Kia EV6, Tesla Model 3/Y і Ford Mustang Mach E коштує близько 12,62 долара на 160 км шляху. Зарядка на станції обійдеться в 16,10 долара.

У сегменті розкішних автомобілів усе не так однозначно. Заправити моделі BMW 5 Series, Porsche Macan і Audi A6 бензином на 160 км шляху в середньому коштує 17,56 долара.

Електромобілі Porsche Taycan, Tesla Model S і Polestar 2 можна зарядити на 160 км шляху за 13,50 долара від домашньої мережі. На станціях зарядка обійдеться приблизно в 17,81 долара.

Експерти зазначили, що зараз вартість електроенергії поступово підвищується. Проте через кілька років зарядка електромобілів може стати помітно дешевшою через зростання конкуренції серед виробників зарядних станцій.

Раніше Фокус розповів, що власники електромобілів їздять на своїх авто набагато рідше, ніж водії моделей із ДВЗ.