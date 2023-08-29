Volkswagen представил недорогой пикап с экономным двигателем (фото)

Обновленный Volkswagen Saveiro получил свежий дизайн. Пикап оснащен 116-сильным двигателем и расходует менее 9 литров бензина на 100 км.

В Бразилии представили обновленный компактный пикап Saveiro. Новинка получила измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Спереди Volkswagen Saveiro установлены продолговатые фары и широкая решетка радиатора. В бампере находятся противотуманные фары.

Сзади размещены компактные фонари. На бампере есть стальная защитная пластина.

Сзади установлены компактные фонари Фото: Volkswagen

Volkswagen Saveiro основан на компактном седане Gol. Пикап отличается приподнятой подвеской и пластиковыми накладками на кузове.

На выбор предложены три версии модели — Robust, Trendline и Extreme. Они доступны с одинарной или двойной кабиной.

Базовая версия пикапа предлагается с 15-дюймовыми стальными дисками. Более дорогие комплектации доступны с 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Самые дорогие модификации получат эксклюзивные цвета, новые эмблемы и наружный багажник. Внутренняя отделка будет выполнена из кожи Grey Oliver.

Топовая версия Extreme отличается уникальным оформлением экстерьера Фото: Volkswagen

Под капотом расположен 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет менее 9 литров на 100 км.

Обновленный Volkswagen Saveiro поступит в продажу в Бразилии уже осенью этого года. Начальная цена пикапа составит 13 500 долларов.

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