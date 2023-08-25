Пикап Volkswagen Amarok получил нестандартную версию для спасателей (фото)

Австралийские спасатели в будущем могут получить серию таких Volkswagen Amarok. Пикап оснащен 250-сильным двигателем и дополнен системой полного привода.

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На выставке AFAC23 в Австралии представили необычный Volkswagen Amarok. Пикап получил множество модификаций для работы спасателей. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Уникальный Volkswagen Amarok пока существует только в виде прототипа, но руководство бренда планирует выпустить серию таких автомобилей. Пикап разработан для служб экстренной помощи.

Пикап оснащен стандартными 18-дюймовыми колесными дисками и светодиодными фарами IQ.Matrix. Вместо грузовой платформы появился закрытый отсек со специальным оборудованием.

Сзади появился новый закрытый отсек Фото: Volkswagen

Volkswagen Amarok получил камеру заднего вида и датчики парковки. Это особенно полезно после снижения обзорности.

На крыше появились сине-красные проблесковые маячки. Кузов пикапа окрашен в красный цвет и дополнен желтыми и черными наклейками.

Уникальный пикап создан совместно с компаниями MFI Automotive Group и Ecco Safety Group. Они помогли доработать кузов авто и адаптировать новинку под нужды спасателей.

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Volkswagen Amarok оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 250 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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