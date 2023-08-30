В Украине заметили Toyota Land Cruiser с необычным тюнингом (фото)

Toyota Land Cruiser 200 оснащен 288-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 9,5 секунды. Внедорожник получил множество внешних доработок.

В Киеве заметили необычный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска. Автомобиль получил тюнинг-пакет "Sports Line Package" от ателье WALD. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota Land Cruiser 200 выпускался с 2007 по 2021 год. Это популярный премиальный внедорожник, который популярен на вторичном рынке Украины.

Внедорожник окрасили в яркий синий цвет. Помимо этого автомобиль получил новый кузовной обвес.

Спереди появились новая решетка радиатора и измененный бампер. Также на внедорожник установлены расширители колесных арок.

Сзади можно заметить новые выхлопные патрубки и бампер. Также предусмотрен металлический диффузор. Внешний вид дополняют новые колесные диски.

Внедорожник окрасили в синий цвет Фото: Topcars UA

Этот Toyota Land Cruiser оснащен 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 288 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

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