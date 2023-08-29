Их выпустили лишь 2500: в Киеве заметили редчайший заряженный Volkswagen (фото)

Volkswagen Polo R WRC Street — серийная версия раллийной модели. Заряженный хэтчбек оснащен 220-сильным турбомотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды.

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В Киеве сфотографировали редкий и необычный Volkswagen Polo 2013 года в спортивной версии R WRC Street. Заряженный хэтчбек выпущен лимитированной серией из 2500 авто. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volkswagen Polo R WRC Street – специальная версия модели, выпущенная для допуска к ралли. Регламент чемпионата WRC требовал наличия серийного аналога у раллийного авто. К слову, в Украине этот вариант хэтчбека официально не продавался.

Выпущено лишь 2500 Volkswagen Polo R WRC Фото: Topcars UA

Конечно, Volkswagen Polo R WRC Street не получил огромное антикрыло, как у раллийной модели, но он существенно отличается от стандартного хэтчбека. Авто можно отличить по аэродинамическуому обвесу, спойлеру, увеличенным воздухозаборникам и особым колесным дискам.

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Салон Volkswagen Polo R WRC отделан алькантарой. Оснащение включает спортивные сиденья и руль.

Главная же особенность Volkswagen Polo R WRC – 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 220 л. с. и 350 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 243 км/ч.

Заряженный хэтчбек остался переднеприводным, хотя раллийный VW Polo R WRC получил полный привод. Зато ему доработали ходовую и установили увеличенные тормоза.

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