В Украине вводят новые ограничения для неэкологичного транспорта: кого это коснется

Неэкологичным пассажирским транспортным средствам запретят покидать территорию Украины. Также для получения лицензии на выезд нужно будет внести новые данные.

С 1 сентября неэкологичные пассажирские транспортные средства не смогут выехать с территории Украины. Также были внесены изменения в порядок получения соответствующих лицензий. Об этом рассказали в Укртрансбезопасности.

Уже с 1 сентября из Украины не будут выпускать пассажирские транспортные средства, которые не соответствуют экологичному стандарту Евро-2. Это одна из мер по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Если на транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс Евро-1, то его владелец не сможет подать заявку на пересечение границы "18-60". Помимо этого ему придется обновить данные об авто.

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С 1 сентября к заявлениям о получении лицензии также нужно будет внести:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средств, заверенных заявителем копии свидетельств о регистрации ТС;

временные регистрационные талоны, если их оформление предусмотрено.

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