Самые быстрые дизельные автомобили, которые можно купить в Украине (фото)

Все эти автомобили способны набирать первую сотню менее чем за 6 секунд. Среди них есть модели, динамика которых сопоставима со спорткарами.

Эксперты назвали 9 самых быстрых новых дизельных автомобилей, которые можно купить в Украине. Эти автомобили отличаются спортивным характером, но остаются экономными. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

Обычно водители выбирают дизельные автомобили из-за их низкого расхода топлива. Тем не менее некоторые модели отличаются отличной динамикой на уровне спорткаров.

В рейтинг вошли 9 новых автомобилей с мощными дизельными двигателями. Все эти авто можно купить в Украине без пробега.

Кроссовер BMW X6 M50d является самым быстрым дизельным автомобилем в продаже Фото: BMW

ТОП-9 самых быстрых дизельных автомобилей в Украине:

BMW X6 M50d — от 0 до 100 км/ч за 5,2 с (от 4 456 080 грн). BMW 740d — от 0 до 100 км/ч за 5,3 с (от 3 642 000 грн). Mercedes-Benz S 400d Long — от 0 до 100 км/ч за 5,4 с (от 6 127 110 грн). BMW X7 M50d — от 0 до 100 км/ч за 5,4 с (от 4 616 408 грн). Mercedes-Benz GLE 450d — от 0 до 100 км/ч за 5,6 с (от 4 344 678 грн). BMW X3 30d — от 0 до 100 км/ч за 5,7 с (от 2 997 250 грн). Audi Q5 Sportback 50 TDI — от 0 до 100 км/ч за 5,7 с (от 2 422 887 грн). BMW 6 Series GT 630d — от 0 до 100 км/ч за 5,9 с (от 2 827 275 грн). Land Rover Range Rover Sport D350 — от 0 до 100 км/ч за 5,9 с (от 5 859 714 грн).

BMW X6 M50d оснащается 3,0-литровым турбодизелем мощностью 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что Mazda не собирается отказываться от дизельных двигателей для своих новых моделей.