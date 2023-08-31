Китайцы представили недорогой электрокроссовер с запасом хода 730 км (фото)

BYD Tang EV получил обновление для 2023 модельного года. Электрокроссовер доступен в нескольких версиях мощностью до 510 сил.

BYD представил обновленный электрокроссовер Tang EV. Модель теперь доступна в трех версиях и обладает большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Внешность электрокроссовера осталась без изменений. Тем не менее обновленная модель имеет множество отличий.

BYD Tang EV 2023 теперь оснащен новыми 20-дюймовыми колесными дисками. Также новинка получила интеллектуальную систему управления демпфированием кузова Disus-C.

На электрокроссовер установлены новые колесные диски Фото: DongCheDi

Габариты BYD Tang EV 2023:

длина — 4900 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1725 мм;

колесная база — 2820 мм.

BYD Tang EV доступен в версиях на шесть и семь посадочных мест. В зависимости от модификации вес электрокроссовера составляет 2360, 2440 или 2560 кг.

В салоне предусмотрено до семи посадочных мест Фото: DongCheDi

Электрокроссовер предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Базовая версия оснащена электромотором мощностью 225 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Топовая модификация предлагает 510 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента.

Запас хода базовой версии BYD Tang E составляет 600 км. Самая дальнобойная модификация может проехать до 730 км на одном заряде.

Стоимость BYD Tang EV составляет 249 800 — 299 800 юаней (34 300 — 41 100 долларов). Модель уже доступна для покупки в Китае.

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