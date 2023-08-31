Старый 29-летний спорткар Toyota ушел с молотка по цене нового Land Rover (фото)

Toyota Supra получила несколько модификаций от бывшего владельца. Спорткар отлично сохранился и не нуждается в ремонте.

На аукционе Bring a Trailer продали спорткар Toyota Supra 1994 года выпуска. За автомобиль выручили $62 500 — как за новый Range Rover Evoque. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Эта Toyota Supra изначально была окрашена в цвет Renaissance Red, но позже владелец перекрасил кузов. Спорткар имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет 191 511 км.

На автомобиль установлены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. На крышке багажника размещено массивное антикрыло.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: Bring a Trailer

В список оснащения входят съемная панель крыши, электроантенна, встроенные противотуманные фары и боковые зеркала заднего вида с подогревом.

В интерьере установлены спортивные сиденья. В отделке присутствуют кожа красного и черного цветов. В салоне можно найти новый мультимедийный дисплей.

Интерьер выполнен из кожи Фото: Bring a Trailer

Toyota Supra оснащена 3,0-литровым турбированным двигателем 2JZ-GTE, который в заводской версии обладает мощностью 330 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

Владелец спорткара немного модифицировал свой автомобиль. Он получил новую выхлопную систему и некоторые другие доработки двигателя.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион выставили лимузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 года.