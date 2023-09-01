Эксперты показали разницу между дорожными и гоночными шинами для авто (видео)

Шины Bridgestone Potenza Race, Potenza Sport и Potenza RE-71RS сравнили в нескольких испытаниях. Эти модели предназначены для спортивных автомобилей.

Эксперты сравнили спортивные шины Bridgestone для автомобилей. В сравнении участвовали модели Potenza Race, Potenza Sport и Potenza RE-71RS. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.

Эксперты решили протестировать новые шины Bridgestone Potenza Race. Для наглядности их сравнили с моделями Potenza Sport и Potenza RE-71RS, которые также предназначены для спортивных автомобилей.

Несмотря на название Bridgestone Potenza Race могут использоваться на дорогах общего пользования. Они позиционируются как самая спортивная модель в линейке.

Для испытания был выбран седан Honda Civic Si. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

В тесте на дорогах Bridgestone Potenza Sport показали себя неплохо. Эти шины обеспечивают достаточно сцепления с дорогой и очень тихие во время движения.

Эксперты отметили, что Bridgestone Potenza Sport ощущаются недостаточно динамичными в сравнении с Potenza Race и Potenza RE-71RS. Тем не менее они достаточно комфортные.

Шины Bridgestone Potenza Race показали себя не очень хорошо на низкой скорости. Тем не менее на скорости свыше 50 км/ч они раскрывают весь свой потенциал.

Также шины Potenza Race оказались тише, чем Potenza Sport. При этом они немного жестче.

Bridgestone Potenza RE-71RS оказались очень неудобными на дорогах общего пользования. Они предназначены для гоночного трека.

Эксперты заявили, что Bridgestone Potenza Race отлично подойдут для людей, которым нужны шины для города и гоночного трека. Тем не менее комплект Potenza Sport обеспечивает более высокий уровень комфорта.

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