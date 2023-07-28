Эксперты показали разницу между всесезонными шинами для автомобилей (видео)
Многие производители предлагают высокопроизводительные всесезонные шины для спортивных автомобилей. Эксперты наглядно показали, чем отличаются покрышки от Continental, Pirelli, Falken, BFGoodrich, General и Vredestein.
Эксперты сравнили высокопроизводительные всесезонные шины для авто. В сравнении участвовали комплекты Continental, Pirelli, Falken, BFGoodrich, General и Vredestein. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.
Всесезонные шины в отличие от летней и зимней резины могут использоваться в любой сезон. Обычно они не подходят для высокопроизводительных автомобилей, но многие производители начали выпускать такие модели.
Для сравнения эксперты выбрали шины:
- Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS;
- Pirelli P Zero AS Plus 3;
- Falken Azenis FK460 AS;
- Atlas Force UHP;
- Vredestein Hypertrack All Season;
- General G Max AS 05;
- BFGoodrich g Force COMP 2 A/S Plus.
Тестовым автомобилем стал маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat. Он оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем мощностью 727 л.с. и 889 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
Эксперты провели несколько тестов, в которых шины демонстрировали свою эффективность. Их испытывали на сухой и мокрой дороге, а также оценили их уровень комфорта и шума.
На сухой дороге лучшее сцепление обеспечили шины Pirelli P Zero AS Plus 3. Самое эффективное торможение показал комплект Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS.
На мокрой дороге лучшее время прохождения круга показал автомобиль с шинами Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS. Самое эффективное торможение обеспечил комплект Pirelli P Zero AS Plus 3.
Самыми комфортными оказались шины Vredestein Hypertrack All Season. Также они издавали меньше всего шума.Важно
Эксперты заявили, что шины Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS и Pirelli P Zero AS Plus 3 оказались лучшими в этом сравнении. Они обеспечивают отличное сцепление с дорогой, но являются самыми дорогими.
Результаты сравнения шин:
- Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS — 97,6%;
- Pirelli P Zero AS Plus 3 — 97,6%;
- Falken Azenis FK460 AS — 97,3%;
- Atlas Force UHP — 95,7%;
- Vredestein Hypertrack All Season — 94,1%;
- General G Max AS 05 — 94%;
- BFGoodrich g Force COMP 2 A/S Plus — 93,3%.
Ранее Фокус сообщал, что эксперты сравнили возможности дорогих автомобильных шин от крупных производителей.