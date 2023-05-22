Эксперты показали разницу между дорогими автомобильными шинами разных брендов (видео)

На рынке дорогих автомобильных шин существует нешуточная конкуренция. Эксперты наглядно продемонстрировали, почему стоит тщательно подбирать комплект покрышек для своего авто.

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Эксперты сравнили возможности дорогих автомобильных шин от крупных производителей. Они провели несколько испытаний, которые показали их эффективность. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.

Всего эксперты сравнили шесть автомобильных шин — Michelin Pilot Sport 5, Bridgestone Potenza Sport, Continental PremiumContact 7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Yokohama Advan Sport V107 и Hankook Ventus S1 evo 3. Все они были протестированы на заряженном хэтчбеке Volkswagen Golf GTI.

Сперва шины сравнили в тесте на управляемость на мокрой дороге. Каждый комплект шин был поочередно установлен на автомобиль, после чего водитель проехал по три круга на испытательном треке.

Шины Bridgestone Potenza Sport показали лучшее среднее время на треке — 91,20 секунды. Michelin Pilot Sport 5 заняли последнее место со временем 94,67 секунды. На втором месте Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — 91,97 секунды.

Шины Bridgestone Potenza Sport показали лучшее среднее время Фото: Скриншот

Эксперты отметили, что шины Bridgestone хоть и оказались самыми быстрыми, но они дают автомобилю больше избыточной поворачиваемости. Из-за этого авто может вести себя непредсказуемо.

В тесте на управляемость на сухой дороге результаты оказались немного другими. Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 показали себя лучше всех со средним временем круга 73,58 секунды. Худшими оказались Hankook Ventus S1 evo 3 — 74,98 секунды.

Во время торможения на мокрой дороге шины Continental PremiumContact 7 показали себя намного лучше конкурентов. В сухих условиях лучший результат показали Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.

Для испытаний на износ эксперты обратились в европейскую компанию Dekra, которая проводит комплексные испытания. Шины Michelin Pilot Sport 5 показали минимальный износ во время эксплуатации, а худшие результаты у Bridgestone Potenza Sport и Yokohama Advan Sport V107.

Последним тестом стало воздействие шин на окружающую среду. Лидером оказался комплект Michelin Pilot Sport 5, а Hankook Ventus S1 evo 3 показали себя хуже всего.

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С учетом результатов всех испытаний шины Continental PremiumContact 7 заняли первое место. В целом, все комплекты показали неплохие результаты.

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