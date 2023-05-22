Експерти показали різницю між дорогими автомобільними шинами різних брендів (відео)

На ринку дорогих автомобільних шин існує неабияка конкуренція. Експерти наочно продемонстрували, чому варто ретельно підбирати комплект шин для свого авто.

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Експерти порівняли можливості дорогих автомобільних шин від великих виробників. Вони провели кілька випробувань, які показали їхню ефективність. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Усього експерти порівняли шість автомобільних шин — Michelin Pilot Sport 5, Bridgestone Potenza Sport, Continental Premium Contact 7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Yokohama Advan Sport V107 та Hankook Ventus S1 evo 3. Всі вони були протестовані на зарядженому хетчбеку Volks.

Спершу шини порівняли у тесті на керованість на мокрій дорозі. Кожен комплект шин був почергово встановлений на автомобіль, після чого водій проїхав три кола на випробувальному треку.

Шини Bridgestone Potenza Sport показали найкращий середній час на треку – 91,20 секунди. Michelin Pilot Sport 5 посіли останнє місце з часом 94,67 секунди. На другому місці Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – 91,97 секунди.

Шини Bridgestone Potenza Sport показали найкращий середній час Фото: Скриншот

Експерти зазначили, що шини Bridgestone хоч і виявилися найшвидшими, але вони дають автомобілю більше зайвої керованості. Через це авто може поводитися непередбачено.

У тесті на керованість на сухій дорозі результати виявилися трохи іншими. Шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 показали себе найкраще із середнім часом кола 73,58 секунди. Найгіршими виявилися Hankook Ventus S1 evo 3 — 74,98 секунди.

Під час гальмування на мокрій дорозі шини Continental PremiumContact 7 показали себе набагато краще за конкурентів. У сухих умовах найкращий результат показали Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.

Для випробувань на зношування експерти звернулися до європейської компанії Dekra, яка проводить комплексні випробування. Шини Michelin Pilot Sport 5 показали мінімальний знос під час експлуатації, а найгірші результати у Bridgestone Potenza Sport та Yokohama Advan Sport V107.

Останнім тестом став вплив шин на навколишнє середовище. Лідером виявився комплект Michelin Pilot Sport 5, а Hankook Ventus S1 evo 3 показали себе найгірше.

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З урахуванням результатів усіх випробувань шини Continental PremiumContact 7 посіли перше місце. Загалом усі комплекти показали непогані результати.

Раніше Фокус повідомляв, що французька компанія Michelin продемонструвала можливості своїх інноваційних безповітряних шин Uptis.