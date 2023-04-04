Експерти показали різницю між дешевими та дорогими автомобільними шинами (відео)

Експерти провели кілька випробувань, які показали різницю між дешевими та дорогими автомобільними шинами. Для тестів було обрано один дорогий комплект покришок та ще вісім бюджетних.

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Експерти порівняли можливості дешевих та дорогих автомобільних шин та довели, що на них не варто економити. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Шини є одними з найважливіших частин автомобіля. Проте більшість автомобілістів часто економлять на них.

Експерти з'ясували, чи можна вважати дешеві шини досить безпечними. Для експерименту вибрали покришки Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 та Double Coin DC99. Дорогі шини представили Continental Premium Contact 7.

Тест розпочався з демонстрації різкого гальмування по мокрій дорозі. Тестовим автомобілем став хетчбек Volkswagen Golf.

Спочатку на авто встановили комплект шин Continental PremiumContact 7. Вони показали гідний результат у гальмуванні зі швидкості 100 км/год. Автомобіль зупинився перед манекеном.

Пізніше було протестовано решту шин. Вони мали довшу гальмівну колію, через що автомобіль врізався в манекен.

Другим випробуванням стала перевірка керованості по мокрій дорозі. Шини Continental Premium Contact 7 знову виявилися найкращими. Комплект Tomket Sport Series 1 показав другий результат.

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Шини Nankang Econex NA1 часто призводили до надмірної керованості. King Meiler Sport 1 KM спершу добре реагували на кермо, але склад суміші не відповідав вимогам зі зчеплення. Комплект Double Coin DC99 показав найгірший результат.

Раніше Фокус розповів, що на російському ринку може виникнути дефіцит якісних автомобільних шин.