Заради науки: на Tesla Model 3 встановили величезні колеса від диліжансу (відео)

Електрокар Tesla Model 3 перетворили на дивну подобу диліжансу з величезними колесами. Попри абсурдність, експеримент блогерів виявився вдалим.

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Ентузіасти встановили на електромобіль Tesla Model 3 величезні колеса від диліжансу, щоб з'ясувати, наскільки добре авто їздитиме догори дригом. Відео опублікували на YouTube-каналі WhistlinDiesel.

Електрокар Tesla Model 3 часто використовується для різних модифікацій, зокрема для досить дивних. Авто перетворювали на катафалк, гоночний болід і навіть шеститонний танк.

Блогери з YouTube-каналу WhistlinDiesel часто проводять різноманітні експерименти з автомобілями. Часто вони позбавлені сенсу і знімаються для веселощів, але цього разу був проведений справжнісінький науковий досвід.

Блогери перевірили, чи зможе електрокар їздити догори дригом:

Мета експерименту

Про особливості електромобілів ходять різні чутки, один з яких свідчить, що вони здатні їхати догори дригом. Ентузіасти вирішили перевірити це, вибравши одну з найпопулярніших моделей на електротязі у світі – седан Tesla Model 3.

Спочатку блогери хотіли встановити на авто бензиновий двигун, розміщений на даху, але від цієї ідеї швидко відмовилися. Вона виявилася надто складною та неефективною.

Величезні колеса стали найкращим вирішенням проблеми

Ентузіасти вирішили встановити на авто колеса більшого розміру та перепробували безліч варіантів – від позашляховика, від баггі, від вантажівки та від самоскида. Проте оптимальним рішенням стало встановлення сталевих ободів висотою 2,92 метра, якими зазвичай оснащують диліжанси.

Щоб поставити величезні колеса на автомобіль його підвісили за допомогою кранів. У результаті електромобіль Tesla став настільки високим, що під ним навіть зміг проїхати суперкар Ferrari.

Результат експерименту

Величезні колеса дозволили перевернути електрокар так, щоб він не торкався даху землі. Як виявилося, ідея була робочою.

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Електрокар Tesla Model 3 все ще може самостійно пересуватися в будь-якому положенні. Головною проблемою стало те, що електрокаром стало важче керувати. Проте експеримент можна вважати вдалим.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Model 3 перетворили на шалений трековий болід.