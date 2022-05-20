Електромобіль Tesla перетворили на значний шеститонний танк (відео)
Електрокар Tesla Model 3 отримав великі гусениці, а його маса зросла до 6 тонн. Всюдихід має феноменальну прохідність.
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У Німеччині здійснили найнеймовірніший тюнінг Tesla. Електромобіль поставили на гусениці, й тепер він може проїхати практично будь-де. Відео з разючим транспортним засобом з'явилося на Youtube-каналі The Real Life Guys.
Роботи над неординарним проєктом тривали майже місяць. Електромобіль Tesla Model 3 отримав величезні гусениці вагою 1,3 тонни кожна, і тепер він схожий на танк або всюдихід.Важливо
Маса Tesla Model 3 зросла до 6 тонн, а кліренс електрокара досяг значних 80 см. Крім того, з'явилася потужна сталева рама, а спереду встановили лебідку із шеститонним зусиллям. На дах додали багажник і додаткову оптику.
Чудо-апарат перейменували на Tesla Model T (T — від танк). З такими параметрами електрокар повинен мати відмінну прохідність і будь-яке бездоріжжя для нього — не перешкода. Незабаром усюдихід планують випробувати у найекстремальніших умовах.
Силова установка Tesla Model 3 змін не зазнала, хоча величезна вага та гусеничний привід напевно серйозно погіршили динаміку та зменшили запас ходу. Нагадаємо, електромобіль пропонують у версіях потужністю 283-450 к. с. і з батареями ємністю від 60 до 82 кВт∙год.
Раніше Фокус повідомляв, що електрокар Tesla Model 3 став найпопулярнішим автомобілем на європейському ринку.