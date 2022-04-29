Нашестя Tesla: названі найпопулярніші автомобілі в Європі
У трійці найпопулярніших моделей у Європі — дві Tesla. Багаторічний лідер європейського ринку Volkswagen Golf опустився одразу на четверте місце.
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Авторинок Європи переживає революцію. По-перше, вперше за довгі роки в лідерах закріпилася модель не європейського бренду, а по-друге, на перше місце вирвався електромобіль. Про це свідчить статистика Jato Dynamics.
Найпопулярніший автомобіль у Європі за березень — електрокар Tesla Model 3, який знайшов 23 013 покупців. Другим став Peugeot 208 (21 026 авто), а третім — кросовер Tesla Model Y (18 968 авто). Багаторічний європейський лідер Volkswagen Golf виявився лише четвертим (16 784 шт.).
Найпопулярніші авто в Європі за березень 2022 року:
- Tesla Model 3 — 23 013 проданих авто
- Peugeot 208 — 21 026
- Tesla Model Y — 18968
- Volkswagen Golf — 16 784
- Dacia Sandero — 16 778
- Citroen C3 — 16 697
- Fiat 500 — 16 120
- Ford Puma — 15 937
- Toyota Yaris — 15 910
- Opel/Vauxhall Corsa — 15 824
Уперше Tesla Model 3 вирвалася в лідери європейського ринку в жовтні минулого року й тепер повернула собі перше місце. Головним конкурентом седана є побратим Tesla Model Y, адже саме його нещодавно запустили у виробництво на заводі під Берліном — у кросовера є всі шанси вийти на перше місце.Важливо
Попит на електромобілі в Європі виріс на 10% порівняно з минулим роком (до 244 801 шт.), тоді як дизельні авто втратили в популярності одразу 39% (202 113 шт.). Усього ж за березень на європейському ринку продано 1 116 419 нових автомобілів — на 19% менше, ніж роком раніше.
Раніше Фокус повідомляв, що авторинку Росії прогнозують стрімке падіння — до 70% за результатами 2022 року.