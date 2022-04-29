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Нашестя Tesla: названі найпопулярніші автомобілі в Європі

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Tesla Model 3, продаж автомобілів у Європі, найпопулярніші автомобілі в Європі, авторинок Європи
Фото: Tesla | Tesla Model 3 стала найпопулярнішим авто в Європі

У трійці найпопулярніших моделей у Європі — дві Tesla. Багаторічний лідер європейського ринку Volkswagen Golf опустився одразу на четверте місце.

Авторинок Європи переживає революцію. По-перше, вперше за довгі роки в лідерах закріпилася модель не європейського бренду, а по-друге, на перше місце вирвався електромобіль. Про це свідчить статистика Jato Dynamics.

Найпопулярніший автомобіль у Європі за березень — електрокар Tesla Model 3, який знайшов 23 013 покупців. Другим став Peugeot 208 (21 026 авто), а третім — кросовер Tesla Model Y (18 968 авто). Багаторічний європейський лідер Volkswagen Golf виявився лише четвертим (16 784 шт.).

Tesla Model 3, продаж автомобілів у Європі, найпопулярніші автомобілі в Європі, авторинок Європи
Volkswagen Golf випав із трійки лідерів ринку
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Європі за березень 2022 року:

  1. Tesla Model 3 — 23 013 проданих авто
  2. Peugeot 208 — 21 026
  3. Tesla Model Y — 18968
  4. Volkswagen Golf — 16 784
  5. Dacia Sandero — 16 778
  6. Citroen C3 — 16 697
  7. Fiat 500 — 16 120
  8. Ford Puma — 15 937
  9. Toyota Yaris — 15 910
  10. Opel/Vauxhall Corsa — 15 824

Уперше Tesla Model 3 вирвалася в лідери європейського ринку в жовтні минулого року й тепер повернула собі перше місце. Головним конкурентом седана є побратим Tesla Model Y, адже саме його нещодавно запустили у виробництво на заводі під Берліном — у кросовера є всі шанси вийти на перше місце.

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Попит на електромобілі в Європі виріс на 10% порівняно з минулим роком (до 244 801 шт.), тоді як дизельні авто втратили в популярності одразу 39% (202 113 шт.). Усього ж за березень на європейському ринку продано 1 116 419 нових автомобілів — на 19% менше, ніж роком раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що авторинку Росії прогнозують стрімке падіння — до 70% за результатами 2022 року.