Нашестя Tesla: названі найпопулярніші автомобілі в Європі

У трійці найпопулярніших моделей у Європі — дві Tesla. Багаторічний лідер європейського ринку Volkswagen Golf опустився одразу на четверте місце.

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Авторинок Європи переживає революцію. По-перше, вперше за довгі роки в лідерах закріпилася модель не європейського бренду, а по-друге, на перше місце вирвався електромобіль. Про це свідчить статистика Jato Dynamics.

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Найпопулярніший автомобіль у Європі за березень — електрокар Tesla Model 3, який знайшов 23 013 покупців. Другим став Peugeot 208 (21 026 авто), а третім — кросовер Tesla Model Y (18 968 авто). Багаторічний європейський лідер Volkswagen Golf виявився лише четвертим (16 784 шт.).

[ + – ] Volkswagen Golf випав із трійки лідерів ринку Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Європі за березень 2022 року:

Tesla Model 3 — 23 013 проданих авто Peugeot 208 — 21 026 Tesla Model Y — 18968 Volkswagen Golf — 16 784 Dacia Sandero — 16 778 Citroen C3 — 16 697 Fiat 500 — 16 120 Ford Puma — 15 937 Toyota Yaris — 15 910 Opel/Vauxhall Corsa — 15 824

Уперше Tesla Model 3 вирвалася в лідери європейського ринку в жовтні минулого року й тепер повернула собі перше місце. Головним конкурентом седана є побратим Tesla Model Y, адже саме його нещодавно запустили у виробництво на заводі під Берліном — у кросовера є всі шанси вийти на перше місце.

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Попит на електромобілі в Європі виріс на 10% порівняно з минулим роком (до 244 801 шт.), тоді як дизельні авто втратили в популярності одразу 39% (202 113 шт.). Усього ж за березень на європейському ринку продано 1 116 419 нових автомобілів — на 19% менше, ніж роком раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що авторинку Росії прогнозують стрімке падіння — до 70% за результатами 2022 року.