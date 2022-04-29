Нашествие Tesla: названы самые популярные автомобили в Европе

В тройке самых популярных моделей в Европе — две Tesla. Многолетний лидер европейского рынка Volkswagen Golf опустился сразу на четвертое место.

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Авторынок Европы переживает настоющую революцию. Во-первых, впервые за долгие годы в лидерах закрепилась модель не европейского бренда, а, во-вторых, на первое место вырвался электромобиль. Об этом свидетельствует статистика JATO Dynamics.

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Самый популярный автомобиль в Европе за март – электрокар Tesla Model 3, нашедший 23 013 покупателей. Вторым стал Peugeot 208 (21 026 авто), а третьим – кроссовер Tesla Model Y (18 968 авто). Многолетний европейский лидер Volkswagen Golf оказался только четвертым (16 784 шт.).

[ + – ] Volkswagen Golf выпал из тройки лидеров рынка Фото: Volkswagen

Самые популярные авто в Европе за март 2022 года:

Tesla Model 3 – 23 013 проданных авто Peugeot 208 – 21 026 Tesla Model Y – 18 968 Volkswagen Golf – 16 784 Dacia Sandero – 16 778 Citroen C3 – 16 697 Fiat 500 – 16 120 Ford Puma – 15 937 Toyota Yaris – 15 910 Opel/Vauxhall Corsa – 15 824

Впервые Tesla Model 3 вырвалась в лидеры европейского рынка в октябре прошлого года и теперь вернула себе первое место. Главным конкурентом седана является собрат Tesla Model Y, ведь именно его недавно запустили в производство на заводе под Берлином — у кроссовера есть все шансы выйти на первое место.

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Спрос на электромобили в Европе вырос на 10% по сравнению с прошлым годом (до 244 801 шт.) тогда, как дизельные авто потеряли в популярности сразу 39% (202 113 шт.). Всего же за март на европейском рынке продано 1 116 419 новых автомобилей – на 19% меньше, чем годом ранее.

Ранее Фокус сообщал, что авторынку России прогнозируют стремительное падение — до 70% по результатам 2022 года.