Электромобиль Tesla превратили во внушительный шеститонный танк (видео)
Электрокар Tesla Model 3 получил огромные гусеницы, а его масса выросла до 6 тонн. Вездеход обладает феноменальной проходимостью.
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В Германии выполнили самый невероятный тюнинг Tesla. Электромобиль поставили на гусеницы, и теперь он может проехать практически где угодно. Видео с впечатляющим транспортным средством появилось на Youtube-канале The Real Life Guys.
Работы над неординарным проектом заняли около месяца. Электромобиль Tesla Model 3 получил огромные гусеницы весом 1,3 тонны каждая и теперь он похож на танк или вездеход.Важно
Масса Tesla Model 3 выросла до 6 тонн, а клиренс электрокара достиг внушительных 80 см. Кроме того, появилась мощная стальная рама, а спереди установили лебедку с шеститонным усилием. На крышу добавили багажник и дополнительную оптику.
Чудо-аппарат переименовали в Tesla Model T (T – от танк). С такими параметрами электрокар должен обладать отличной проходимостью и любое бездорожье для него – не преграда. Вскоре вездеход планируют испытать в самых экстремальных условиях.
Силовая установка Tesla Model 3 изменений не претерпела, хотя огромный вес и гусеничный привод наверняка серьезно ухудшили динамику и уменьшили запас хода. Напомним, электромобиль предлагают в версиях мощностью 283-450 л. с. и с батареями емкостью от 60 до 82 кВт∙ч.
Ранее Фокус сообщал, что электрокар Tesla Model 3 стал самым популярным автомобилем на европейском рынке.