Ради науки: на Tesla Model 3 установили огромные колеса от дилижанса (видео)

Электрокар Tesla Model 3 превратили в странное подобие дилижанса с огромными колесами. Несмотря на абсурдность, эксперимент блогеров оказался удачным.

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Энтузиасты установили на электромобиль Tesla Model 3 огромные колеса от дилижанса, чтобы выяснить, насколько хорошо авто будет ездить вверх тормашками. Видео опубликовали на YouTube-канале WhistlinDiesel.

Электрокар Tesla Model 3 часто используется для различных модификаций, в том числе и для довольно странных. Авто превращали в катафалк, гоночный болид и даже шеститонный танк.

Блогеры с YouTube-канала WhistlinDiesel часто проводят различные эксперименты с автомобилями. Часто они лишены смысла и снимаются для веселья, но в этот раз был проведен самый настоящий научный опыт.

Блогеры проверили, сможет ли электрокар ездить вверх тормашками:

Цель эксперимента

Про особенности электромобилей ходят различные слухи, один из которых гласит, что они способны ехать вверх тормашками. Энтузиасты решили проверить это, выбрав одну из самых популярных моделей на электротяге в мире — седан Tesla Model 3.

Сперва блогеры хотели установить на авто бензиновый двигатель, размещенный на крыше, но от этой идеи быстро отказались. Она оказалась слишком сложной и неэффективной.

Огромные колеса стали лучшим решением проблемы

Энтузиасты решили установить на авто колеса большего размера и перепробовали множество вариантов — от внедорожника, от багги, от грузовика и от самосвала. Тем не менее оптимальным решением стала установка стальных ободов высотой 2,92 метра, которыми обычно оснащают дилижансы.

Чтобы поставить огромные колеса на автомобиль, его подвесили при помощи кранов. В итоге электромобиль Tesla стал настолько высоким, что под ним даже смог проехать суперкар Ferrari.

Результат эксперимента

Огромные колеса позволили перевернуть электрокар так, чтобы он не касался крышей земли. Как оказалось, идея оказалась рабочей.

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Электрокар Tesla Model 3 все еще может передвигаться самостоятельно в любом положение. Главной проблемой стало то, что электрокаром стало труднее управлять. Тем не менее эксперимент можно считать удачным.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Tesla Model 3 превратили в безумный трековый болид.