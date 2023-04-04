Эксперты показали разницу между дешевыми и дорогими автомобильными шинами (видео)

Эксперты провели несколько испытаний, которые показали разницу между дешевыми и дорогими автомобильными шинами. Для тестов был выбран один дорогой комплект покрышек и еще восемь бюджетных.

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Эксперты сравнили возможности дешевых и дорогих автомобильных шин и доказали, что на них не стоит экономить. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.

Шины являются одними из самых важных частей автомобиля. Тем не менее многие автомобилисты предпочитают экономить на них.

Эксперты выяснили, можно ли считать дешевые шины достаточно безопасными. Для эксперимента выбрали покрышки Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 и Double Coin DC99. Дорогие шины представили Continental PremiumContact 7.

Тест начался с демонстрации резкого торможения на мокрой дороге. Тестовым автомобилем стал хэтчбек Volkswagen Golf.

Сперва на авто установили комплект шин Continental PremiumContact 7. Они показали достойный результат в торможении со скорости 100 км/ч. Автомобиль остановился перед манекеном.

Позже были протестированы остальные восемь шин. Они имели более длинный тормозной путь, из-за чего автомобиль врезался в манекен.

Вторым испытанием стала проверка управляемости на мокрой дороге. Шины Continental Premium Contact 7 снова оказались лучшими. Комплект Tomket Sport Series 1 показал второй результат.

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Шины Nankang Econex NA1 часто приводили к избыточной поворачиваемости. King Meiler Sport 1 KM сперва хорошо реагировали на рулевое управление, но состав смеси не соответствовал требованиям по сцеплению. Комплект Double Coin DC99 показал худший результат.

Ранее Фокус рассказал, что на российском рынке может возникнуть дефицит качественных автомобильных шин.